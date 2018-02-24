Снесенное под Казанью курицей яйцо с надписью «Аллах» могут передать в мечеть

Снесенное в селе Татарские Саралы Лаишевского района Татарстана яйцо с надписью "Аллах" может быть передано в мечеть, об этом рассказал пресс-секретарь администрации района Расим Хазиев.

- Сейчас яйцо находится дома. Всё на усмотрении семьи. Если захотят – оставят у себя, если будет желание – отнесут в мечеть. А в мечети оно будет храниться, пока сможет храниться, - цитирует радиостанция "Говорит Москва" слова Хазиев.

По его словам, такое яйцо - это сверхъестественное событие, он отметил, что и прежде такое случалось как в их районе, так и в целом по России.

Он рассказал, что фото яйца прислали сообщением в официальный аккаунт в Instagram жители села, женщина, которая нашла яйцо, знает арабский, поэтому смогла понять надпись.

Сейчас на куриное яйцо с надписью могут посмотреть все желающие, семья не скрывает его.