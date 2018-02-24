Министр спорта РТ: «4 медали Татарстана – отличный результат на Олимпиаде!»

Представители республики завоевали на соревнованиях 2 серебряные и 2 бронзовые медали

Министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов назвал «отличным» результат татарстанских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане. Представители Татарстана завоевали 2 серебряные и 2 бронзовые медали. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту РТ.

Владимир Леонов назвал прошедшие Олимпийские игры непростыми, так как на них отсутствовали многие лидеры российской команды. Тем не менее, по словам министра, сборная «показала свой класс и уверенно выступила в ряде дисциплин».

Честь Татарстана на Олимпиале защищали фигуристка Евгения Тарасова, лыжники Андрей Ларьков и Анна Нечаевская, а также сноубордисты Влад Хадарин и Милена Быкова.

Евгения Тарасова в паре с москвичом Владимиром Морозовом выиграли серебряную медаль в командных соревнованиях фигуристов. Лыжник Андрей Ларьков завоевал «серебро» в эстафете и «бронзу» в марафоне на 50 км. Анна Нечаевская стала обладательницей бронзовой медали в эстафете.

– Четыре медали Татарстана по итогам Игр – это отличный результат, который удалось показать несмотря на все сложности вокруг этой поездки. Хочется поздравить весь спортивный Татарстан с такими результатами. Это работа большой команды, в регионе созданы все условия для того, чтобы у нас появлялись и развивались такие спортсмены, – отметил Леонов.

Всего на Олимпиаде российские атлеты завоевали 17 медалей: два «золота», 6 серебряных наград и 9 бронзовых. В общекомандном зачете Россия расположилась на 13-м месте.