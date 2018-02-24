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Министр спорта РТ: «4 медали Татарстана – отличный результат на Олимпиаде!»

Министр спорта РТ: «4 медали Татарстана – отличный результат на Олимпиаде!»
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Фото: Пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту РТ
Представители республики завоевали на соревнованиях 2 серебряные и 2 бронзовые медали

Министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов назвал «отличным» результат татарстанских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане. Представители Татарстана завоевали 2 серебряные и 2 бронзовые медали. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту РТ.

Владимир Леонов назвал прошедшие Олимпийские игры непростыми, так как на них отсутствовали многие лидеры российской команды. Тем не менее, по словам министра, сборная «показала свой класс и уверенно выступила в ряде дисциплин».

Честь Татарстана на Олимпиале защищали фигуристка Евгения Тарасова, лыжники Андрей Ларьков и Анна Нечаевская, а также сноубордисты Влад Хадарин и Милена Быкова.

Евгения Тарасова в паре с москвичом Владимиром Морозовом выиграли серебряную медаль в командных соревнованиях фигуристов. Лыжник Андрей Ларьков завоевал «серебро» в эстафете и «бронзу» в марафоне на 50 км. Анна Нечаевская стала обладательницей бронзовой медали в эстафете.

– Четыре медали Татарстана по итогам Игр – это отличный результат, который удалось показать несмотря на все сложности вокруг этой поездки. Хочется поздравить весь спортивный Татарстан с такими результатами. Это работа большой команды, в регионе созданы все условия для того, чтобы у нас появлялись и развивались такие спортсмены, – отметил Леонов.

Всего на Олимпиаде российские атлеты завоевали 17 медалей: два «золота», 6 серебряных наград и 9 бронзовых. В общекомандном зачете Россия расположилась на 13-м месте.

Виктория Абдуллина, 25.02.2018, 16:02
Тэги: Спорт, Олимпиада
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Комментарии

Горожанин25 февраля 2018, 16:18
Зачем он так говорит ? Евгения Тарасова давно в Москве тренируется и боролась за Россию .От того , что она родом из Татарстана , это еще не о чем не говорит . Так же , как и фигуристка . Что она татарка , это не значит честь Татарстана она защищала.
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32
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1325 февраля 2018, 16:21
росийские атлеты завоевали 17 медалей и татарстанские 4 медали. отлично лучше не куда!!!! татарстан уже отдельное государство????
6
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USB25 февраля 2018, 16:22
Однозначно , что министр спорта РТ здесь не при чем.
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0
54
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Горожанин25 февраля 2018, 16:23
В ответ на комментарий пользователя
Зачем он так говорит ? Евгения Тарасова давно в Москве тренируется и боролась за Россию .От того , что она родом из Татарстана , это еще не о чем не говорит . Так же , как и фигуристка . Что она татарка , это не значит честь Татарстана она защищала.
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Достали в каждом кусте и каждом чихе Татарстан приплетать, Казань не венец эволюции
4
27
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Горожанин25 февраля 2018, 16:24
В ответ на комментарий пользователя
Однозначно , что министр спорта РТ здесь не при чем.
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Этот лупень, спасибо что не мешал
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18
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Горожанин25 февраля 2018, 16:33
Вова, если бы не ваша шайка, , в которой вы состоите , нас бы опозорили на весь свет
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герцог25 февраля 2018, 16:47
Повезло.Ладно что Ларьков поднапрягся...
2
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горожанин25 февраля 2018, 16:48
а что сделал этот министр, чтоб золотые медали получались
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Горожанин25 февраля 2018, 17:26
Министр не имеет никакого значения в медалях!
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Горожанин25 февраля 2018, 17:51
В ответ на комментарий пользователя
а что сделал этот министр, чтоб золотые медали получались
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эти приду...ки из министерства вообще нафиг не нужны.и без них все прекрасно развивается,а вот спонсорам спасибо.не зря же отец Алины Загитовой Маганова поблагодарил а не всяких там прилипал леоновыхшайхутдиновых.
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Горожанин25 февраля 2018, 19:00
Тут че одни медики?
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Горожанин25 февраля 2018, 19:04
В ответ на комментарий пользователя
Тут че одни медики?
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А чо сноубордисты опять лоханулись?
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Горожанин25 февраля 2018, 19:13
Слышь, министров вшивый, во сколько каждая медалька налогоплательщикам обошлась?
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Горожанини25 февраля 2018, 19:43
А сам то Леонов спортсмен? Или опять " кухарки " страной командуют.......?
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горожанин25 февраля 2018, 20:53
62 страны, которые участвовали в Олимпиаде не получили ни одной медали, но от этого не стонут и не причитают , как русские. У русских все как не у нормальных людей.
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Алекс25 февраля 2018, 20:54
Ещё один патриот на бюджетной зарплате
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горожанин25 февраля 2018, 20:54
Наверное, лишняя хромосома виновата.
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Жбан25 февраля 2018, 20:55
где бля мои каменты? тебя модератор не обоссали?
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Ага25 февраля 2018, 22:26
В ответ на комментарий пользователя
Однозначно , что министр спорта РТ здесь не при чем.
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Этих ипланов близко нельзя пускать к таким вещам, судя по Рубину.
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сст25 февраля 2018, 23:25
медведева обасралась ХА-ХА-ХА :-P:-D:-D:-D
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