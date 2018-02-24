23 февраля в Татарстане: четверо мужчин получили ножевые ранения от своих жен

В четырех семьях из Набережных Челнов празднование 23 февраля закончилось ножевыми ранениями. Потерпевшими стали мужчины, которым нанесли удары ножом собственные жены. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Двое мужчин в возрасте 36 и 40 лет были доставлены в реанимацию, еще один – в отделение хирургии. Четвертый мужчина не был госпитализирован, ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Также отмечается, что 80 пациентов, вызвавших 23 февраля бригаду «скорой помощи» в Челнах, находились в состоянии алкогольного опьянения.