В Татарстане на обустройство общественных пространств выделили почти 2,7 млрд рублей

В Татарстане в текущем году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» обустроят 60 объектов общественных пространств. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

На эти цели из бюджета РТ выделено 2 млрд рублей, 655,1 млн рублей - из бюджета РФ.

Так, в рамках проекта будут обустроены 28 парков, 16 набережных и пляжей, 5 скверов, 3 бульвара и 1 площадь.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что Фонд жилищно-коммунального хозяйства РТ опубликовал первый тендер на капитальный ремонт в многоквартирных домах Казани. Список первых «счастливчиков» невелик - всего 20 домов. На их ремонт выделят 186 миллионов рублей. Завершить работы планируют до 1 декабря 2018 года.

В рамках программы по капремонты жильцы этих домов могут рассчитывать на ремонт: крыши, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, внутридомовых инженерных систем водоотведения, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, фасада, внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, а также на ремонт подъездов.