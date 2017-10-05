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В Татарстане на обустройство общественных пространств выделили почти 2,7 млрд рублей

В Татарстане на обустройство общественных пространств выделили почти 2,7 млрд рублей
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Фото: из архива ProKazan.ru

В Татарстане в текущем году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» обустроят 60 объектов общественных пространств. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

На эти цели из бюджета РТ выделено 2 млрд рублей, 655,1 млн рублей - из бюджета РФ.

Так, в рамках проекта будут обустроены 28 парков, 16 набережных и пляжей, 5 скверов, 3 бульвара и 1 площадь.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что Фонд жилищно-коммунального хозяйства РТ опубликовал первый тендер на капитальный ремонт в многоквартирных домах Казани. Список первых «счастливчиков» невелик - всего 20 домов. На их ремонт выделят 186 миллионов рублей. Завершить работы планируют до 1 декабря 2018 года.

В рамках программы по капремонты жильцы этих домов могут рассчитывать на ремонт: крыши, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, внутридомовых инженерных систем водоотведения, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, фасада, внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, а также на ремонт подъездов. 

Люция Кашапова, 24.02.2018, 12:29
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин24 февраля 2018, 12:56
А отчеты о проделанных работах будут опубликованы?
Или лишь на словах а деньги в неизвестности исчезнут?
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Горожанин24 февраля 2018, 13:40
Скоро очередная Ракова полетит из Сингарпура в Париж с пересадкой в Лондоне
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Димон24 февраля 2018, 13:58
Хорошее, нужное дело!
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Горожанина24 февраля 2018, 15:30
Сказка с плохим концом.
2
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Горожанин24 февраля 2018, 16:06
В ответ на комментарий пользователя
А отчеты о проделанных работах будут опубликованы?
Или лишь на словах а деньги в неизвестности исчезнут?
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Отчеты будут а-ля "вывезено столько то тыс тонн снега " ))
Или "в парках отдыхали столько то тыс человек"
А по факту минимум половина денег "осядет" на счетах метшина, фишман и ко
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Горожанин24 февраля 2018, 16:20
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Горожанин24 февраля 2018, 16:54
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..в шоколадном камнепаде.
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Горожанин24 февраля 2018, 16:55
В ответ на комментарий пользователя
А отчеты о проделанных работах будут опубликованы?
Или лишь на словах а деньги в неизвестности исчезнут?
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Интересно, каков откат ?
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Горожанин24 февраля 2018, 18:26
Тут без пилорамы не обойтись .большой кусок
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Горожанин24 февраля 2018, 21:21
ПСО уже карманы оттопырило,Зиганшин в предвкушении .
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Хорошая идея. Постоянно хожу за покупками в MetroТорговых центров и так хватает. Лучше бы дороги отремонтировали
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