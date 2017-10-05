Борьба с ИГ и экстремистами: в Зеленодольске заложен малый ракетный корабль «Наро-Фоминск»

Сегодня, 23 февраля, на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького прошла закладка одиннадцатого из серии малого ракетного корабля проекта 21631. Главнокомандующий ВМФ присвоил кораблю название «Наро-Фоминск».

- Всего серия 21631 состоит из двенадцати кораблей. Это одиннадцатый. Функционал — это изюминка этого корабля. При своем малом водоизмещении он оснащен комплексом «Калибр» — это крылатые ракеты большой дальности, которые показали очень высокую эффективность в ходе антитеррористической операции в Сирии, — рассказал начальник управления департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа кораблей и морского вооружения Павел Печковский.

В настоящее время пять кораблей данного проекта – головной «Град Свияжск» и серийные «Углич», «Великий Устюг», «Зеленый Дол» и «Серпухов» – уже несут службу в составе ВМФ России. Малый ракетный корабль «Зеленый Дол», по итогам 2016 года был признан лучшим ракетным кораблем в Военно-морском флоте РФ и завоевал приз Главнокомандующего Военно-морским Флотом по ракетной стрельбе, а также стал лучшим кораблем на Черноморском флоте.

На сегодняшний день на стапелях АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» ведется строительство еще пяти единиц проекта – «Вышний Волочек», «Орехово-Зуево», «Ингушетия», «Грайворон» и «Град».