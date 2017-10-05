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Борьба с ИГ и экстремистами: в Зеленодольске заложен малый ракетный корабль «Наро-Фоминск»

Борьба с ИГ и экстремистами: в Зеленодольске заложен малый ракетный корабль «Наро-Фоминск»
16+
Фото: tatar-inform.ru

Сегодня, 23 февраля, на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького прошла закладка одиннадцатого из серии малого ракетного корабля проекта 21631. Главнокомандующий ВМФ присвоил кораблю название «Наро-Фоминск».

- Всего серия 21631 состоит из двенадцати кораблей. Это одиннадцатый. Функционал — это изюминка этого корабля. При своем малом водоизмещении он оснащен комплексом «Калибр» — это крылатые ракеты большой дальности, которые показали очень высокую эффективность в ходе антитеррористической операции в Сирии, — рассказал начальник управления департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа кораблей и морского вооружения Павел Печковский.

В настоящее время пять кораблей данного проекта – головной «Град Свияжск» и серийные «Углич», «Великий Устюг», «Зеленый Дол» и «Серпухов» – уже несут службу в составе ВМФ России. Малый ракетный корабль «Зеленый Дол», по итогам 2016 года был признан лучшим ракетным кораблем в Военно-морском флоте РФ и завоевал приз Главнокомандующего Военно-морским Флотом по ракетной стрельбе, а также стал лучшим кораблем на Черноморском флоте.

На сегодняшний день на стапелях АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» ведется строительство еще пяти единиц проекта – «Вышний Волочек», «Орехово-Зуево», «Ингушетия», «Грайворон» и «Град».

Женя Потехина, 23.02.2018, 13:55
Тэги: Зеленодольск
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Комментарии

Горожанин23 февраля 2018, 14:27
А что, у ИГ тоже кораблики есть? Или опять очень дорогостоящей ракетой, из-за три девять земель по джипу с пулемётом стрелять будут?
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Горожанина н23 февраля 2018, 14:43
Названия не звучные , не правильные , не красивые!.Прекрасные , красивые названия кораблей были в царское время . .По дурацки обозвешь , и судьба корабля- будет дебильная .
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Русский обыватель23 февраля 2018, 15:23
В ответ на комментарий пользователя
Названия не звучные , не правильные , не красивые!.Прекрасные , красивые названия кораблей были в царское время . .По дурацки обозвешь , и судьба корабля- будет дебильная .
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Кроме "Наро-Фоминска" было бы хорошо использовать и другие названия на ту же историко-патриотическую тематику: Ржев, Вязьма. Мясной Бор, Цусима, и конечно же Мукден

23 февраля как раз юбилей битвы под Мукденом, с чем всех и поздравляю.
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Кого поздравить с 23 февраля?23 февраля 2018, 15:26
Кого поздравить с 23 февраля?))
Мальчики, пишите - http://18pop.ru (ник lili99)
Я Катя кстати, если что)) Мне 19!
Чмоки-чмоки, жду! ;))
5
1
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Горожанин23 февраля 2018, 16:43
В ответ на комментарий пользователя
Кого поздравить с 23 февраля?))
Мальчики, пишите - http://18pop.ru (ник lili99)
Я Катя кстати, если что)) Мне 19!
Чмоки-чмоки, жду! ;))
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пшланах, я не на помойке нашел
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4
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алкоголик Андрейка23 февраля 2018, 17:15
В ответ на комментарий пользователя
Кроме "Наро-Фоминска" было бы хорошо использовать и другие названия на ту же историко-патриотическую тематику: Ржев, Вязьма. Мясной Бор, Цусима, и конечно же Мукден

23 февраля как раз юбилей битвы под Мукденом, с чем всех и поздравляю.
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Мясной Бор? 8-| Ты желаешь такой же судьбы кораблю?
Да и в Вязьме 4 армии сгинули.
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Горожанин23 февраля 2018, 17:22
Назовите : Сухая Река , Дербышки , Самосырово , Жилка , Савинка-свинка и прочее не нужные названия
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Веселый Гук23 февраля 2018, 17:46
Нарофоминск пишется слитно!
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Горожанин23 февраля 2018, 17:58
Назарбаевым назовите :-D
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Горожанин23 февраля 2018, 20:58
почему опять упоминают Зеленодольск ?? терактов захотелось что ли ? вы подставляете многих, придур*и !!!
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Горожанин23 февраля 2018, 21:06
В ответ на комментарий пользователя
Названия не звучные , не правильные , не красивые!.Прекрасные , красивые названия кораблей были в царское время . .По дурацки обозвешь , и судьба корабля- будет дебильная .
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Господа! Господа! Будемте играть в Титаник!?
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Горожанин23 февраля 2018, 21:08
В ответ на комментарий пользователя
Нарофоминск пишется слитно!
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И без Нарофо.
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