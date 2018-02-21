В Казани мужчина поджег квартиру с подругой, увидев у нее использованные презервативы

В Казани задержали 40-летнего Сергея Блохина, которого обвинили в том, что он поджег квартиру со спящей 40-летней подругой после того, как увидел у нее дома использованные презервативы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

19 февраля подозреваемый пришел в гости к подруге, которая живет в доме №145 по улице Авангардная, у нее в квартире в ведре для мусора он нашел использованные презервативы. Они поругались, женщина признала, что изменяла Блохину, потребовав, чтобы тот ушел.

- Но в итоге сожители стали распивать спиртные напитки, а затем уснули. Тем не менее мужчина взял на кухне нож и положил под подушку, намереваясь на утро убить неверную подругу. Но, проснувшись, они снова распивали спиртное. Проснувшись вечером, злоумышленник поджег в квартире шторы и ушел из дома. Однако пожар увидели соседи, разбудили потерпевшую и потушили огонь, - отметили следователи.

В МЧС уточнили, что инцидент случился около 22:00.

После поджога мужчина пришел в полицию с явкой с повинной. На него возбудили дело по статье "покушение на убийство", сейчас он арестован. Ранее мужчина уже дважды был судим за умышленноый поджог чужого имущества.