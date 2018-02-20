Глава Сабинского района РТ призвал верующих женщин пропагандировать рождаемость

Раис Минниханов назвал рождаемость одной из ключевых проблем

Глава Сабинского района РТ Раис Минниханов призвал верующих женщин пропагандировать рождаемость. Об этом он заявил сегодня на итоговом заседании Совета района.

- В вопросе рождаемости призываю наших верующих женщин – абыстаев и работников медицинских учреждений активно пропагандировать идеи неприменения средств, препятствующих зачатию ребенка, и непрерывания беременности среди женщин детородного возраста, - сказал Раис Минниханов.

По его словам, в Сабинском районе за последние 5 лет число родившихся детей уменьшилось на 103. Он также выразил надежду, что повышению рождаемости будет способствовать новый закон о выплате ежемесячного пособия за первенца.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане женщинам, которые проживают в сельской местности, будут платить от 50 до 100 тыс рублей за рождение ребенка. Выплаты будут производиться в целях повышения рождаемости. Так, согласно постановлению, женщинам младше 25 лет выплатят 50 тыс рублей за рождение первого ребенка. А женщинам младше 29 лет выплатят 100 тыс рублей при рождении третьего ребенка.

При этом в документе отмечается, что единовременные выплаты получат только те мамы, которые живут в сельской местности не менее трех лет.

Выплаты начнутся уже с этого года. Для этого необходимо обратиться в республиканский центр материальной помощи по месту жительства, там и выплатят деньги.