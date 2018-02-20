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В Татарстане экс-бухгалтер исправительной колонии похитила более 4 млн рублей

В Татарстане экс-бухгалтер исправительной колонии похитила более 4 млн рублей
16+
Фото: ProKazan.ru

В Нижнекамске бывший бухгалтер исправительной колонии №4 похитила более 4 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура РТ.

Установлено, что в декабре 2012 года и в мае 2013 года 53-летняя женщина, используя свое служебное положение, похитила из кассы 600 тыс рублей, которые были предназначены для оплаты по контракту с крестьянским фермерским хозяйством на поставку в исправительное учреждение сельскохозяйственной продукции.

- Женщина подделала доверенности от имени фермера и ввела в заблуждение кассира, заверив ту, что сама передаст деньги контрагенту, - рассказали в ведомстве.

А в 2013 году, находясь в отпуске, женщина ввела в заблуждение другого фермера, обещав ему организовать поставки продуктов с его хозяйства.

- Она заключила с фермером контракт на сумму более 3,8 млн рублей. При этом она попросила перечислить в качестве вознаграждения за свои «услуги» более 1,5 млн рублей на счет ее родственницы, - говорится в сообщении.

Таким образом, суд признал ее виновной и приговорил к 4,5 годам лишения свободы и штрафу в размере 150 тыс рублей в доход государства.

 

Люция Кашапова, 21.02.2018, 14:16
Тэги: Деньги
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Комментарии

Стас21 февраля 2018, 14:22
Бухгалтерия и камера через стенку.
0
6
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Горожанин21 февраля 2018, 14:22
Муслима Откатовна? :-)
1
7
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Горожанин21 февраля 2018, 14:31
Делаем ставки на то сколько дадут условно:-D
0
8
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Горожанин21 февраля 2018, 14:41
Привычное дело для чиновницы такова система.
0
6
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Горожанин21 февраля 2018, 15:01
А что ? Смотришь на чинушь ,и думаешь -« а чего бы и мне не попробовать ,поработать честным трудом»
0
4
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Горожанин21 февраля 2018, 15:06
А наказание отбывает не бось не в колонии ,а дома под арестом в роскошной -дорогой ,теплой кровати ,потягивая коньячок ?
0
5
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Горожанин21 февраля 2018, 15:20
Куда не плюн там казнокрадство
0
6
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Горожанин21 февраля 2018, 15:50
Чиновники обнаглели совсем. В Китае таких к стенке и расстреливают.
0
4
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Горожанина ни21 февраля 2018, 15:54
Нужен СТАЛИН и китайские законы !!!!
1
4
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Горожанин21 февраля 2018, 16:35
Стенка бетонная, ДШК, чтоб наверняка
0
0
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Оскар21 февраля 2018, 17:41
Бухгалтерия простая-укради 4(4.5) млн.- присядь на 4.5года (выйдешь по Удо чз 2)-150000.. Выгодно!
0
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Горожанина ни21 февраля 2018, 21:37
Ворюги ,кругом одни ворюги и никого кроме ворюг …
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