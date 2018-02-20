В Татарстане экс-бухгалтер исправительной колонии похитила более 4 млн рублей

В Нижнекамске бывший бухгалтер исправительной колонии №4 похитила более 4 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура РТ.

Установлено, что в декабре 2012 года и в мае 2013 года 53-летняя женщина, используя свое служебное положение, похитила из кассы 600 тыс рублей, которые были предназначены для оплаты по контракту с крестьянским фермерским хозяйством на поставку в исправительное учреждение сельскохозяйственной продукции.

- Женщина подделала доверенности от имени фермера и ввела в заблуждение кассира, заверив ту, что сама передаст деньги контрагенту, - рассказали в ведомстве.

А в 2013 году, находясь в отпуске, женщина ввела в заблуждение другого фермера, обещав ему организовать поставки продуктов с его хозяйства.

- Она заключила с фермером контракт на сумму более 3,8 млн рублей. При этом она попросила перечислить в качестве вознаграждения за свои «услуги» более 1,5 млн рублей на счет ее родственницы, - говорится в сообщении.

Таким образом, суд признал ее виновной и приговорил к 4,5 годам лишения свободы и штрафу в размере 150 тыс рублей в доход государства.