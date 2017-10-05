Паромная переправа и новый завод лифтов: президент Татарстана одобрил ряд новых проектов

Целый ряд крупных инвестиционных проектов одобрил сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов, передает пресс-служба главы республики.

- В регионе созданы условия для экономического развития территорий. Это не только особые экономические зоны, но и другая инфраструктура, - подчеркнул Минниханов.

Так, первым проектом, который одобрил президент РТ, стал проект создания независимого иностранного инвестиционного холдинга. Решение о создании первого в Татарстане независимого иностранного инвестиционного холдинга было принято по итогам рабочего визита в Германию Рустама Минниханова.

Также Минниханову был презентован проект создания производства лифтового и травалаторного оборудования в Зеленодольске. Еще один проект предполагает строительство паромной переправы Сюкеевский ввоз – Болгар.

- Минниханов также одобрил проект строительства завода по производству синтетических смол мощностью 200 тыс. тонн в год, в том числе карбомидоформальдегидного концентрата и формалина мощностью 60 тыс. тонн в год, - говорится в сообщении.