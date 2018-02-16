В Казани зафиксирована самая длинная «пробка» на трассе - ее длина составила более 5 км

Сегодня в Казани была зафиксирована пробка длиной 5,4 км. Она стала самой длинной за неделю для дневного времени, сообщает "Яндекс".

Плотный траффик был зафиксирован на Горьковском шоссе. Здесь пробка растянулась от улицы Фрунзе до Лебяжьего озера. Затор возник во втором часу дня и продержался 2 часа 40 минут.

Проблемы с движением наблюдались также на дороге через лесопарк Лебяжий. Пробка на 2,1 км растянулась от памятника паровоза до станции детской железной дороги "Молодёжная". Водители застряли здесь на 30 минут.

Также в 14:08 на Горьковском шоссе около получаса держалась пробка от Малого Лебяжьего озера до железнодорожного моста. Ее длина оценивается в 1,4 км.