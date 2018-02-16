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В Казани зафиксирована самая длинная «пробка» на трассе - ее длина составила более 5 км

В Казани зафиксирована самая длинная "пробка" на трассе - ее длина составила более 5 км
16+
Фото: ProKazan.ru

Сегодня в Казани была зафиксирована пробка длиной 5,4 км. Она стала самой длинной за неделю для дневного времени, сообщает "Яндекс".

Плотный траффик был зафиксирован на Горьковском шоссе. Здесь пробка растянулась от улицы Фрунзе до Лебяжьего озера. Затор возник во втором часу дня и продержался 2 часа 40 минут.

Проблемы с движением наблюдались также на дороге через лесопарк Лебяжий. Пробка на 2,1 км растянулась от памятника паровоза до станции детской железной дороги "Молодёжная". Водители застряли здесь на 30 минут.

Также в 14:08 на Горьковском шоссе около получаса держалась пробка от Малого Лебяжьего озера до железнодорожного моста. Ее длина оценивается в 1,4 км.

Рамиль Бикмуллин, 18.02.2018, 18:16
Тэги: Дороги
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Комментарии

Горожанин18 февраля 2018, 18:25
Вон оно как, даже снег растаял .
2
11
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Юр18 февраля 2018, 18:32
Надо срочно строить дорогу для жителей Салават Купере или расширять имеющиеся
5
10
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Горожанин18 февраля 2018, 18:34
Дачники?))
5
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Наноправославный психохристианин18 февраля 2018, 18:42
В ответ на комментарий пользователя
Дачники?))
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Удачники )))
2
5
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Горожанин18 февраля 2018, 19:03
В ответ на комментарий пользователя
Дачники?))
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неудачники))
1
5
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Горожанин18 февраля 2018, 19:08
Что случилось,то??
2
4
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Горожанин18 февраля 2018, 19:08
В ответ на комментарий пользователя
Дачники?))
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Любители блинов и сжигания чучела. Зиму провожали и в пробку попали.
Лучший комментарий
3
21
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Горожанин18 февраля 2018, 19:10
Дома, в деревне сидеть надо. А не в Казань переться. Дороги и город не резиновые. Понаехали тут, в белокаменую :-P
1
10
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ТатарчоноК18 февраля 2018, 19:30
Если учесть все затраты на простОи в пробках, то нужно отменять транспортный налог как минимум..
3
7
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Горожанин18 февраля 2018, 19:32
Это было изначально понятно. Любое массовое мероприятие на Лебяжьем сопровождается пробкой
0
12
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Горожанин18 февраля 2018, 19:45
На майские праздники и все лето будет полный п.....ц
0
11
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Горожанин18 февраля 2018, 19:48
Салават уж, долбаный ...
1
8
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Горожанин18 февраля 2018, 19:54
Казань и тут впереди планеты всей! Какую сферу ни возьми - везде наш прекраснейший город во главе.
0
2
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Горожанин18 февраля 2018, 20:09
Ну как ? Блинчиков всем хватило?!:-D
1
5
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Горожанин18 февраля 2018, 20:25
Суларыгызда акмыймы раузаларга гына кагылып китарсез яме. Мухаметзянов икрам. Шутки
1
1
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Слушатель18 февраля 2018, 20:48
Да, я во время проехал. И вернулся с праздника. Даже не знал, как народ любит праздники
0
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