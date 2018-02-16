Что благоустроят в Казани в 2018-м и как повлиять на то, чтобы преобразили любимый сквер

В 2018 году в Казани будут благоустроены 11 зеленых зон. Об этом сообщает пресс-служба исполкома. Три из заявленных территорий находятся в Советском районе города. Как сообщает портал kzn.ru, планируется строительство бульвара по улице Юлиуса Фучика, реконструкция скверов по улице Карбышева и улице Комарова, которые будут связаны в большой парк у строящегося жилого комплекса «Комсомолец», и третья очередь реконструкции Горкинско-Ометьевского лесопарка.

Кроме этого в начале марта будет запущено мобильное приложение, а на портале Госуслуг будет организовано голосование.Горожане смогут отдать свой голос, а результаты будут учитываться при выборе территорий для благоустройства в рамках программы на 2019-2022 годы.