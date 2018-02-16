Казанцы посоветуют Наталии Фишман и исполкому, как украсить город к Новому году-2019

Сегодня в центре современной культуре «Смена» пройдет обсуждение с жителями города на тему «Полная новогодняя иллюминация. Как украсить Казань к 2019-му?». Помощник президента РТ Наталия Фишман, председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев, директор Дирекции парков и скверов Казани Алсу Саетоваи управляющая ТЦ «Мега» Лиана Сиразетдинова поговорят о новогоднем оформлении Казани в прежние года, а также решат, что в Казани украсить к следующему году.

Слушатели дискуссии тоже смогут высказать свои мнения и идеи по оформлению города. Результатом встречи станет свод предложений для комитета внешнего благоустройства и мэрии Казани по новогоднему оформлению города и общественных пространств.

Обсуждение состоится в в центре современной культуры «Смена» в 13:00. Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке .