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Казанцы посоветуют Наталии Фишман и исполкому, как украсить город к Новому году-2019

Казанцы посоветуют Наталии Фишман и исполкому, как украсить город к Новому году-2019
16+
Фото: ProKazan

Сегодня в центре современной культуре «Смена» пройдет обсуждение с жителями города на тему «Полная новогодняя иллюминация. Как украсить Казань к 2019-му?». Помощник президента РТ Наталия Фишман, председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев, директор Дирекции парков и скверов Казани Алсу Саетоваи управляющая ТЦ «Мега» Лиана Сиразетдинова поговорят о новогоднем оформлении Казани в прежние года, а также решат, что в Казани украсить к следующему году.

Слушатели дискуссии тоже смогут высказать свои мнения и идеи по оформлению города. Результатом встречи станет свод предложений для комитета внешнего благоустройства и мэрии Казани по новогоднему оформлению города и общественных пространств.

Обсуждение состоится в в центре современной культуры «Смена» в 13:00. Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке .

Ольга Плешкова, 17.02.2018, 09:53
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин17 февраля 2018, 09:59
Рановато украшать..
Граждане! С китайским Новым годом вас всех!
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Горожанин17 февраля 2018, 10:00
К 2019 году в казне на лампочки денег не будет
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Горожанин17 февраля 2018, 10:01
Фишман делать нexpeн. Видимо, идеи с парками уже закончились.. :-D
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9
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Горожанин17 февраля 2018, 10:01
В ответ на комментарий пользователя
К 2019 году в казне на лампочки денег не будет
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В казне или в Казане? :-D
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4
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Горожанин17 февраля 2018, 10:05
Вот Фишман нашла себе синекуру. Интересно, какая з/п у нее? >:>
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6
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герцог17 февраля 2018, 10:10
Прежде чем справлять Новый год надо подумать о средствах и их можно получить устанавливая счётчики тепла.Например, в Нижегородской области компания Саяны предлагает счётчики тепла даже для отдельной квартиры с вертикальной разметкой паровых батарей.Счётчик"Индивид" подвешивается на каждую секцию и снимает показания вися постоянно за(счёт разницы температуры на секции и на той температуре какая в комнате.Мы, граждане Казани и РТ просим правительство и президента завести в Казань такие счётчики(они окупятся за год), а самое главное дать разрешение на установку и на разблокировку документационной преграды которая способствует брать лишние деньги с многострадального населения страда!щего от тарифов ЖКХ.
4
1
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Горожанин17 февраля 2018, 10:13
В ответ на комментарий пользователя
Прежде чем справлять Новый год надо подумать о средствах и их можно получить устанавливая счётчики тепла.Например, в Нижегородской области компания Саяны предлагает счётчики тепла даже для отдельной квартиры с вертикальной разметкой паровых батарей.Счётчик"Индивид" подвешивается на каждую секцию и снимает показания вися постоянно за(счёт разницы температуры на секции и на той температуре какая в комнате.Мы, граждане Казани и РТ просим правительство и президента завести в Казань такие счётчики(они окупятся за год), а самое главное дать разрешение на установку и на разблокировку документационной преграды которая способствует брать лишние деньги с многострадального населения страда!щего от тарифов ЖКХ.
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Нам бизнесменам живущим за счёт тепла народа это невыгодно.У нас уменьшиться прибыль и мы не сможем так интенсивно обогащаться.
3
3
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Горожанин17 февраля 2018, 10:20
В ответ на комментарий пользователя
Прежде чем справлять Новый год надо подумать о средствах и их можно получить устанавливая счётчики тепла.Например, в Нижегородской области компания Саяны предлагает счётчики тепла даже для отдельной квартиры с вертикальной разметкой паровых батарей.Счётчик"Индивид" подвешивается на каждую секцию и снимает показания вися постоянно за(счёт разницы температуры на секции и на той температуре какая в комнате.Мы, граждане Казани и РТ просим правительство и президента завести в Казань такие счётчики(они окупятся за год), а самое главное дать разрешение на установку и на разблокировку документационной преграды которая способствует брать лишние деньги с многострадального населения страда!щего от тарифов ЖКХ.
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В Казани тепловые приборы редко у кого установлены.Потому что в основном вертикальная развёрстка труб ,а она трудноподсчитываеиая по теплу и нет указаний от правительства.Я по крайней мере ни у одного не видел ни горизонтальные счётчики и вертикальные тоже.Тут необходимые массированные решения и презедентуры и мэрии и парламента.
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0
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Димон17 февраля 2018, 10:22
В ответ на комментарий пользователя
Вот Фишман нашла себе синекуру. Интересно, какая з/п у нее? >:>
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Тебе легче станет если узнаешь?
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Горожанин17 февраля 2018, 10:41
В ответ на комментарий пользователя
Рановато украшать..
Граждане! С китайским Новым годом вас всех!
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Прошли новогодние празднования, поэтому сейчас можно подвести итоги, выяснить что не понравилось, а что понраивилось горожан и уже к следующему НГ все сделать круче
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Горожанин17 февраля 2018, 10:43
В ответ на комментарий пользователя
Фишман делать нexpeн. Видимо, идеи с парками уже закончились.. :-D
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Это вам заняться нечем, кроме как тут с утра строчить комменты:-D Сейчас нужно обсудить итоги, а не бегать потом перед Новым Годом.
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Димас люблю пивас17 февраля 2018, 10:50
Дааа ... миллиард на Новогоднюю иллюминацию и вилла НФ на Средиземном море. Вот вам и итоги встречи 2019 года >-(
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Горожанин17 февраля 2018, 10:54
фишман в президенты！
6
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Горожанин17 февраля 2018, 10:56
Правильно. Осталось свое мнение после праздников. Нужно прислушаться к жителям, чтобы в следующий раз не допускать тех же ошибок!
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3
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Горожанин17 февраля 2018, 10:57
В ответ на комментарий пользователя
Прошли новогодние празднования, поэтому сейчас можно подвести итоги, выяснить что не понравилось, а что понраивилось горожан и уже к следующему НГ все сделать круче
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актуально обсудить это зимой сейчас, а уже в декабре быть готовыми к праздникам, а не разводить руками что да как делать
2
4
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Павел Сафронов17 февраля 2018, 11:03
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
1
0
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Горожанин17 февраля 2018, 11:12
В ответ на комментарий пользователя
Нам бизнесменам живущим за счёт тепла народа это невыгодно.У нас уменьшиться прибыль и мы не сможем так интенсивно обогащаться.
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Нам султанам :-D:-D:-D:-D. Дол...бы.,млять.
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Горожанин17 февраля 2018, 11:13
В ответ на комментарий пользователя
фишман в президенты！
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..завода изделий номер два.
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Горожанин17 февраля 2018, 11:14
В ответ на комментарий пользователя
Прежде чем справлять Новый год надо подумать о средствах и их можно получить устанавливая счётчики тепла.Например, в Нижегородской области компания Саяны предлагает счётчики тепла даже для отдельной квартиры с вертикальной разметкой паровых батарей.Счётчик"Индивид" подвешивается на каждую секцию и снимает показания вися постоянно за(счёт разницы температуры на секции и на той температуре какая в комнате.Мы, граждане Казани и РТ просим правительство и президента завести в Казань такие счётчики(они окупятся за год), а самое главное дать разрешение на установку и на разблокировку документационной преграды которая способствует брать лишние деньги с многострадального населения страда!щего от тарифов ЖКХ.
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Справляют нужду идиот. А.Новый год.празднуют, встречают.
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Горожанин17 февраля 2018, 11:19
В ответ на комментарий пользователя
Тебе легче станет если узнаешь?
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да
1
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Горожанин17 февраля 2018, 11:29
В ответ на комментарий пользователя
Фишман делать нexpeн. Видимо, идеи с парками уже закончились.. :-D
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хрустальные мосты не одобряют !
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Горожанин17 февраля 2018, 13:24
Фишман приказали , она исполняет ! У других шеза крепчает ! Бабла девать не куда ! Эти миллиарды , толковый и умный хозяин направил БЫ : в сельское хозяйства ( ЖРАТЬ все каждый день хотят ! ) ; НА ХОСПИС ( как нищеброды и нищие , умоляют помочь умерающим ) ; на безобразные дороги у домов ; на ПОЗОРНУЮ ПЕНСИИ старикам , а не ПИЯРИТСЯ , не устраивать ШОУ на миллионы по всему миру .. , ; на подарочки не нужным богатым организациях машины и т. д. ....
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Горожанин17 февраля 2018, 13:48
это что то не вероятное!!! Люди хорош работать на дядю, начинай зарабатывать реальные деньги самостоятельно!!! http://online-pletegki.ru/site/996415844s89103p3056
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0
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Горожанин17 февраля 2018, 13:48
В ответ на комментарий пользователя
фишман в президенты！
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Израиля.
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Горожанин17 февраля 2018, 13:57
Как сказал.Миник, бюджет.это шальные деньги. :-D:-D:-D
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Горожанин17 февраля 2018, 15:12
В ответ на комментарий пользователя
Прошли новогодние празднования, поэтому сейчас можно подвести итоги, выяснить что не понравилось, а что понраивилось горожан и уже к следующему НГ все сделать круче
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Все правильно, а то в этом ноду догадаться, что Новый год, было невозможно.
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Горожанин17 февраля 2018, 15:48
В ответ на комментарий пользователя
Фишман делать нexpeн. Видимо, идеи с парками уже закончились.. :-D
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Своим отсутствием ?8-*
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Kenyon Tinger17 февраля 2018, 16:07
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Димон17 февраля 2018, 18:16
В ответ на комментарий пользователя
Справляют нужду идиот. А.Новый год.празднуют, встречают.
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А как же песенка? Весело весело справим Новый год? Праздники в России всегда именно справляли. Не пиши больше бредятину.
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Рубен Арташаров17 февраля 2018, 18:29
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
0
0
Согласны с автором?
Горожанин17 февраля 2018, 19:23
В ответ на комментарий пользователя
Все правильно, а то в этом ноду догадаться, что Новый год, было невозможно.
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город украшен был в парках, елка центральная, набережная, но всем нужно еще больше...другие же пишут, что нечего деньги тратить и надо экономить мол кому эти гирлянды нужны
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Горожанин17 февраля 2018, 19:24
В ответ на комментарий пользователя
актуально обсудить это зимой сейчас, а уже в декабре быть готовыми к праздникам, а не разводить руками что да как делать
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про встречу еще на прошлой недели читал вк, поэтому кто хотел, мог прийти
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Горожанин17 февраля 2018, 19:26
В ответ на комментарий пользователя
Рановато украшать..
Граждане! С китайским Новым годом вас всех!
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не сейчас же украшать будут:-D А на будущее уже принять мнение горожан во внимание. И правильно, потому что есть претензии и нужно работать над этим
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Димас люблю пивас17 февраля 2018, 20:06
Сжигание на Масленицу Чучела Фишман. Чучело материлась и орала, что никакое она не чучело ...
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