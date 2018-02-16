На проводы Масленицы в Казань приедет группа 5sta Family

Российская музыкальная группа 5sta Family выступит на казанском проводе Масленицы на озере Лебяжье. Об этом сообщает «Татар-Информ» со ссылкой на пресс-службу администрации Кировского и Московского районов столицы Татарстана.

Концерт пройдет 18 февраля на озере Лебяжье. Утром здесь пройдут народные гуляния, будут организованы фотозоны, интерактивные площадки, конкурсы. В обед по традиции сожгут чучело Масленицы. После этого перед зрителями выступит приглашенная группа.