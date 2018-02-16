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На проводы Масленицы в Казань приедет группа 5sta Family

На проводы Масленицы в Казань приедет группа 5sta Family
16+
Фото: @club_5sta

Российская музыкальная группа 5sta Family выступит на казанском проводе Масленицы на озере Лебяжье. Об этом сообщает «Татар-Информ» со ссылкой на пресс-службу администрации Кировского и Московского районов столицы Татарстана.

Концерт пройдет 18 февраля на озере Лебяжье. Утром здесь пройдут народные гуляния, будут организованы фотозоны, интерактивные площадки, конкурсы. В обед по традиции сожгут чучело Масленицы. После этого перед зрителями выступит приглашенная группа.

Ольга Плешкова, 17.02.2018, 08:49
Тэги: Праздники в Казани
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Комментарии

Горожанин17 февраля 2018, 09:06
Помню - во времена СССР была такая книжка - Судебная психиатрия . Лица на фотографии чем напомнили иллюстрации этого прелюбопытного издания .
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