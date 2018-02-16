Сегодня в Казани температура опустится до -24 градусов

В субботу, 17 февраля, в Казани ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер ожидается южный, умеренный. Минимальная температура воздуха утром 16-18 градусов мороза, при прояснениях до -24 градусов. Максимальная температура воздуха днем 6-8 градусов мороза. На дорогах гололедица.