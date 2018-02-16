За неделю долги по зарплате в Татарстане сократились на 4 млн рублей

Суммарная задолженность по зарплате в Татарстане на этой неделе уменьшилась на 4,1 млн рублей. Именно такая сумма выплачена 155 работникам трех предприятий Казани, работающих в строительстве и сфере услуг. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

- Самый большой долг по зарплате – в размере 3,8 млн рублей погасило ОАО "Казанский мясокомбинат". Предприятие рассчиталось с 152 работниками. Вопрос погашения образовавшейся задолженности находится на постоянном контроле республиканской межведомственной комиссии. Работа с предприятиями-должниками будет продолжена, – говорится в сообщении.

Специалисты Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ напоминают, что о фактах невыплаты заработной платы жителям республики следует сообщать в инспекцию труда или прокуратуру. В заявлении необходимо изложить все факты просрочки, ее длительность и прочие обстоятельства нарушения права работника на оплату труда.