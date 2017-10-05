Турнир «Ростелекома» в Набережных Челнах вышел в море

На февральском киберспортивном турнире «Ростелекома» в Набережных Челнах к «танкистам» присоединились «моряки» − любители компьютерной игры World of Warships. Более 50 игроков сразились на кораблях в новом формате дуэли 1 на 1.

Ежемесячный турнир в Набережных Челнах, проходящий в клубе «Мираж», традиционно собирает киберспортсменов со всего Закамья. Если первые соревнования проходили исключительно по World of Tanks, то теперь открылись перспективы для любителей других популярных онлайн-игр.

«Киберспорт в Татарстане набирает небывалые обороты. От турнира к турниру мы видим все больше активных игроков, готовых соревноваться во множестве дисциплин. Именно поэтому «Ростелеком» планомерно расширяет возможности специального тарифного плана «Игровой» для абонентов услуги «Домашний Интернет». Мы увеличиваем количество игр, где пользователям тарифа доступны различные бонусы и преимущества. Так, например, в игре World of Warships, игрок получает премиум-аккаунт, а также уникальный советский крейсер «Адмирал Макаров». Такая помощь игроку поможет эффективнее развивать свои навыки и достигать успеха в киберспорте», − отметил и.о. директора филиала в Республике Татарстан ПАО «Ростелеком» Эмиль Хайруллов.

Турнир прошел при поддержке Wargaming. Компания предоставила для участников соревнования специальные пресс-аккаунты с советским крейсером «Светлана». Победители определялись по олимпийской системе.

«Морские сражения в формате дуэли очень зрелищны и непредсказуемы. Зрители были в полном восторге и по эмоциям походили на ярых футбольных болельщиков Сюрпризом стал выход в финал участника, у которого было меньше 100 боев опыта. Он уверенно обошел опытных «статистов» и «морских волков». Надеюсь, что World of Warships займет постоянное место в турнире «Ростелекома» в Набережных Челнах», − поделился впечатлением организатор турнира и основатель сообщества WoTChelny Нафис Зиннуров.

Следующий турнир в Набережных Челнах состоится 10 марта в клубе «Мираж». Начало в 19.00. Приглашаются все желающие.

*Текст материала предоставлен партнером