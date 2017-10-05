В Казани освободили подозреваемых по делу о массовом отравлении учеников школы

Они провели в изоляторе несколько дней

В Казани следователи отправил домой двух задержанных подозреваемых по делу о массовом отравлении учеников Казанбашской школы Арского района, их освободили сегодня.

40-летний директор школы Айдар Сафиуллин, задержанный 13 февраля, был освобожден под обязательство о явке, директор ООО "ПрофТрейд" Аглям Локманов, компания которого поставляла продукты в образовательное учреждение, отпустили без избрания меры пресечения.

Подозреваемые провели в изоляторе несколько дней.

Накануне стало известно, что в Казани выписали всех 39 пострадавших от норовируса школьников из Казнабашской школы, в учебном заведении и домах пострадавших проведена заключительная дезинфекция.

Ранее в Роспотребнадзоре РТ сообщили, что дети отравились из-за инфицированных сотрудников пищеблока школы. "Нами было установлено, что одна из поваров заболела и со среды не выходила на работу, ее подменяла кухонная работница, которая не должна была принимать участия в приготовлении пищи. При обследовании персонала у двух работников, включая повара, был обнаружен норовирус", - рассказала представитель Роспотребнадзора.