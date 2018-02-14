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Мэр Казани проинспектировал «дом-фантом» в Дербышках с недоделанным ремонтом

Мэр Казани проинспектировал «дом-фантом» в Дербышках с недоделанным ремонтом
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Фото: kzn.ru

Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин встретился с жильцами и проинспектировал дом №21 по улице Халезова в микрорайоне Дербышки, который местные жители прозвали «дом-фантом», передает пресс-служба мэрии города.

Так, на встрече с мэром жильцы пожаловались на плохое состояние подъездов, запущенный двор и плохое состояние дорог.

Отметим, что пятиэтажный дом был построен в 1971 году и представляет собой общежитие коридорного типа. В 2013 году в этом доме был проведен капитальный ремонт, однако местные жители остались недовольны проделанной работой.

По словам гендиректора управляющей компании  «ЖКХ Дербышки» Нияз Гиниятов, в этом году все работы в доме будут завершены.

- Подъезды в этом году сделаем. На это уйдет порядка миллиона рублей, - добавил он.

Люция Кашапова, 15.02.2018, 16:14
Тэги: Ильсур Метшин
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Комментарии

Герцог15 февраля 2018, 16:31
Кстати, в Новосибирске выпущен измеритель тепла на каждую секцию"Индивид" который ставится на секции старой вертикальной разводки, правда таких приборов нужно4 или 6 в звависимости от количества секций.Позволяют снизить от 40% до 60 % расхода на топливо.Каждый стоит 1500 рублей.Надо несколько на каждую секцию-будет на 7-10 тысяч на все взятые.Просто прикладывается к секции и всё.
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Горожанин15 февраля 2018, 17:00
Теперь-то точно доделают.
Вопрос в другом, зачем было дом приватизировать?
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Горожанин15 февраля 2018, 17:02
В ответ на комментарий пользователя
Кстати, в Новосибирске выпущен измеритель тепла на каждую секцию"Индивид" который ставится на секции старой вертикальной разводки, правда таких приборов нужно4 или 6 в звависимости от количества секций.Позволяют снизить от 40% до 60 % расхода на топливо.Каждый стоит 1500 рублей.Надо несколько на каждую секцию-будет на 7-10 тысяч на все взятые.Просто прикладывается к секции и всё.
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Это вы так под шумок хотите прорекламировать их?)
Не думаю, что люди будут на них все вместе скидываться, это же целым домом надо.
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Герцог15 февраля 2018, 17:48
В ответ на комментарий пользователя
Это вы так под шумок хотите прорекламировать их?)
Не думаю, что люди будут на них все вместе скидываться, это же целым домом надо.
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речь идёт на каждую квартиру-это не общедомовой не подъездный .а личный-допустим у вас четере секции в квартире-то надо 4 счётчика купить на свои кровные-умножайте 4на 1500 рублей-потом снимаете показатели и передаёте также как на водяные счётчики@в ЖКХ.То есть у вас есть,а(у соседа нет.Это у кого разводка тепловых труб вертикальная,а у кго горизонтальная в новых то там другие счётчики,но эти можно и на горизонталку и вертикалку.Узнацте тип разводки ваших труб.Наберите лучше в поисковой строке"Теполовой Индивид прибор тепла"-там узнаете.
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Герцог15 февраля 2018, 17:49
В ответ на комментарий пользователя
Это вы так под шумок хотите прорекламировать их?)
Не думаю, что люди будут на них все вместе скидываться, это же целым домом надо.
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Я простой граждание-просто ищу приборы для экономи-другие я уже поставил, а вот с теплом собираюсь как и вы ищу информацию о новых научных разработках
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Горожанин15 февраля 2018, 18:18
В ответ на комментарий пользователя
Я простой граждание-просто ищу приборы для экономи-другие я уже поставил, а вот с теплом собираюсь как и вы ищу информацию о новых научных разработках
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срежь батареи, поставь буржуйку куле )
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Герцог15 февраля 2018, 18:23
В ответ на комментарий пользователя
срежь батареи, поставь буржуйку куле )
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Это ещё сложнее.Их ещё эти счётчики достать надо согласовать с ЖКХ-куча документов
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Горожанин15 февраля 2018, 19:14
Делают козырьки над под'ездами сталинок, сверху один лист оцинковки кладут. Как будто сосуля его пробить не сможет
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Горожанин15 февраля 2018, 19:16
Сарибиечия мадарисея
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Горожанин15 февраля 2018, 19:23
Отлично же, еще один двор на жестком контроле будет. УК должны работать на 100%! А не ждать визита мэра
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Горожанин15 февраля 2018, 19:24
В ответ на комментарий пользователя
Я простой граждание-просто ищу приборы для экономи-другие я уже поставил, а вот с теплом собираюсь как и вы ищу информацию о новых научных разработках
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да уж, удачи в поисках) сомневаюсь, что это законно
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Веселый Гук15 февраля 2018, 20:21
А чо красивый дом,как и все в Дербях.
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