Мэр Казани проинспектировал «дом-фантом» в Дербышках с недоделанным ремонтом

Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин встретился с жильцами и проинспектировал дом №21 по улице Халезова в микрорайоне Дербышки, который местные жители прозвали «дом-фантом», передает пресс-служба мэрии города.

Так, на встрече с мэром жильцы пожаловались на плохое состояние подъездов, запущенный двор и плохое состояние дорог.

Отметим, что пятиэтажный дом был построен в 1971 году и представляет собой общежитие коридорного типа. В 2013 году в этом доме был проведен капитальный ремонт, однако местные жители остались недовольны проделанной работой.

По словам гендиректора управляющей компании «ЖКХ Дербышки» Нияз Гиниятов, в этом году все работы в доме будут завершены.

- Подъезды в этом году сделаем. На это уйдет порядка миллиона рублей, - добавил он.