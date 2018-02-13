Минниханов обсудит с Медведевым обвал цен на молоко‍

Президент Татарстана Рустам Минниханов пообещал встретиться с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, чтобы обсудить вопрос цен на молоко, об этом он сообщил сегодня заседании коллегии Минсельхозпрода РТ.

С просьбой обратить внимание на проблему к Минниханову обратился глава Атнинского района РТ Габдулахат Хакимов.

— В этом году закупочные цены на натуральное цельное молоко упали на 40% от прошлогоднего уровня. Если так пойдет, произойдет крах. Во вчерашней статье в «Сельской жизни» Ткачев пишет, что закупочная цена зависит от спроса. То, что закупочная цена зависит от спроса, это любому понятно. Если в России господствует пальмовое масло и сухое молоко — это тоже любому понятно. У меня к вам просьба, Рустам Нургалиевич: обратиться к Дворковичу, потому что Ткачев не решит вопрос. Это просьба всего зала — а то крах будет! — отметил районный глава.

В ответ Минниханов попросил подготовить обращение к Дмитрию Медведеву.

- У нас будет совещание в Сочи с Дмитрием Анатольевичем. Я специально подойду и эту тему обязательно подниму, и письмо передам, - рассказал Минниханов.

При этом Роспотребнадзор вплотную займется проверками в торговых сетях для выявления и изъятия молочной продукции с нарушением содержания пальмового масла.

- На полках наших магазинов только 50% нашего молока, а в сегменте маржинальных продуктов, йогуртов — вообще только 10%, — объяснил причину предстоящих проверок Рустам Минниханов. — Я думаю, после этого картина должна резко поменяться.

Напомним, ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев назвал Татарстана сырьевым придатком. "Уникальная ситуация: в Татарстане нет серьезной перерабатывающей базы молочной. Она была в прошлом. Не знаю, разрушили, продали, в общем, остановилось. Эти предприятия во многом способствуют стимулированию цены. Вы сырье вывозите на другие территории за сотни километров. Понятно, что вас используют как сырьевой придаток. Поэтому вы и получаете по 18−19 рублей на выходе", - отметил министр.

В середине января в Татарстане резко снизились цены на закупочное молоко — примерно на 5 рублей за кг. Ведомствам было поручено принять меры к увеличению закупочных цен молокосборщикам и молокоперерабатывающим предприятиям, доведя их до среднероссийских показателей – 25,0 руб./кг и выше. Тогда сообщалось, что одна из причин снижения цены - конкуренция со стороны белорусских произовдителей молока.