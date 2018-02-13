Минниханов поручил отремонтировать еще три дома культуры в Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил отремонтировать в Казани, помимо художественного училища, еще три дома культуры. Об этом сообщает пресс-служба правительства РТ.

Будут отремонтированы культурный центр "Сайдаш" в Советском районе и ДК им.С.Саид-Галиева в поселке Дербышки.

- Обновлению подлежит и дом культуры "Железнодорожников" в поселке Юдино Кировского района Казани. За свою 90-летнюю историю этот ДК стал одним из символов поселка, которому в текущем году исполняется 100 лет, - отметили в пресс-службе.

Одновременно с этим планируется завершить ранее начатые строительные работы в здании КЦ "Чулпан" в Приволжском районе города.