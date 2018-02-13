В Казани экс-сотрудница наркоконтроля присвоила 730 тыс рублей вещественных доказательств

В Казани осудили бывшую 54-летнюю сотрудницу Управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков осуждена, которая присвоила 730 тысяч рублей вещдоков по уголовному делу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Женщина являлась главным специалистом финансового отдела наркоконтроля, она получила от следователя 730 тысяч рублей, которые должна была внести, как вещественные доказательства. Однако она их присвоила и потратила.

Женщину признали виновной в совершении преступления по статье "присвоение, совершенное в крупном размере", ее осудили на 2,5 года лишения свободы условно.