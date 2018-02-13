ВТБ: доход семейных клиентов на 50% выше холостых

В преддверии 14 февраля ВТБ проанализировал продуктовые предпочтения своих клиентов в зависимости от их семейного положения. Статистика показывает, что клиенты в браке чаще обращаются в финансовые учреждения для оформления банковских продуктов, а также являются наиболее активными их пользователями

Более 60% клиентов банка в возрасте от 35 лет уже вступили в брак. Их доход в среднем почти в 1,5 раза выше, чем у холостых пользователей финансовыми продуктами того же возраста.

Семейные люди активнее ведут себя на банковском рынке. Они в среднем на 10% чаще оформляют кредиты, имеют больший остаток на счетах, в том числе накопительных, а также открывают вклады в большем объеме. Однако доля валюты на счетах холостых клиентов выше.

С точки зрения конкретных банковских продуктов предпочтения холостых и семейных клиентов схожи. Наибольшим спросом пользуется ипотека - 50% от общего числа кредитов, 40% - кредиты наличными, кредитные карты - более 6%. При этом по статистике ВТБ, холостые клиенты почти на 10% чаще оформляют кредит на недвижимость.

Среди холостых клиентов, которые брали кредиты, доля мужчин и женщин одинаковая – по 50%. При этом при вступлении в брак более 60% мужчин предпочитают оформлять кредиты на себя.

*Текст материала предоставлен партнером ПАО "ВТБ"