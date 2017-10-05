Если один против своры: казанский кинолог рассказал, как защититься от нападения собак

ProKazan.ru вместе с кинологом составил свод правил, которые помогут не пострадать в период «собачьих свадеб»

В январе в Казани недалеко от Центрального стадиона стая бездомных собак покусала детей. А две недели назад житель Татарстана лишился руки после нападения пса. Портал ProKazan.ru совместно с кинологом Олегом Пыркиным составил свод правил, как защититься от нападения собак.

Не провоцируйте. У собаки нет цели покусать человека

Постарайтесь не стоять у собаки на пути. Если есть возможность обойти, измените маршрут. У собаки нет цели покусать человека. Человек для собаки - не еда, в городе полно помоек, где они могут питаться, это их кормовая база. Но человек может «попасть под раздачу» в период «собачьих свадеб», когда у животных начинается гон. Поэтому в этот период собак лучше вообще избегать.

Не смотрите собаке в глаза - она может воспринять это как вызов

Человек испытывает страх, завидя собаку. Вырабатывается адреналин, запах которого животное непременно почувствует. Не суетитесь, будьте уверены в себе. Кроме того, пристальный взгляд животное может расценить как вызов.

Не бегите

Если вы увидели стаю на улице, замедлите шаг. Бег только вызовет инстинкт охотника. Собака все равно быстрее, она догонит вас в пару секунд.

Не трогайте. Если хотите покормить - делайте это правильно

Не надо протягивать руки, чтобы погладить бездомного пса. Протянутая рука может быть укушена на автомате, даже если собака не собиралась этого делать. Если хотите покормить, кормите, но не с рук, оставляйте еду на земле. Если собака сама не ластится, она не нуждается в вашем одобрении.

Не играйте

Трюки вроде имитации брошенного камня работают лишь с теми собаками, которых в прошлом гоняли камнями. С остальными они действуют только на возбуждение. Баллончики тоже не эффективны: пока вы его достанете, проверите, брызните... А если ветер будет дуть вашу сторону, то примените его против себя. Дешевые электрошокеры и ультразвук тоже не действуют на собак. Так вы только разозлите животное.

Олег Пыркин, кинолог:

- Бродячие собаки - это необходимая цепочка в живой природе. Они нужны так же, как и любая другая. Природа не терпит пустоты, уничтоженный слой все равно восполнится. Вспомните 2013-й год, когда перед Универсиадой отстреляли бездомных псов, через два месяца мы снова вернулись к таким же стаям, только еще более агрессивным. А все почему? Потому что уничтожили самых мирных! Их заменили другие, еще более дикие.

Если собака вас укусила вас - обязательно обратитесь за медицинской помощью, даже если укус небольшой. Вам должны прописать профилактические уколы от бешенства - смертельного инфекционного заболевания, передающегося через слюну зараженного животного. Отличить больную собаку от здоровой очень сложно.