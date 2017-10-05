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Если один против своры: казанский кинолог рассказал, как защититься от нападения собак

Если один против своры: казанский кинолог рассказал, как защититься от нападения собак
16+
Фото: ProKazan.ru
ProKazan.ru вместе с кинологом составил свод правил, которые помогут не пострадать в период «собачьих свадеб»

В январе в Казани недалеко от Центрального стадиона стая бездомных собак покусала детей. А две недели назад житель Татарстана лишился руки после нападения пса. Портал ProKazan.ru совместно с кинологом Олегом Пыркиным составил свод правил, как защититься от нападения собак.

Не провоцируйте. У собаки нет цели покусать человека

Постарайтесь не стоять у собаки на пути. Если есть возможность обойти, измените маршрут. У собаки нет цели покусать человека. Человек для собаки - не еда, в городе полно помоек, где они могут питаться, это их кормовая база. Но человек может «попасть под раздачу» в период  «собачьих свадеб», когда у животных начинается гон. Поэтому в этот период собак лучше вообще избегать.

Не смотрите собаке в глаза - она может воспринять это как вызов

Человек испытывает страх, завидя собаку. Вырабатывается адреналин, запах которого животное непременно почувствует. Не суетитесь, будьте уверены в себе. Кроме того, пристальный взгляд животное может расценить как вызов.

Не бегите

Если вы увидели стаю на улице, замедлите шаг. Бег только вызовет инстинкт охотника. Собака все равно быстрее, она догонит вас в пару секунд.

Не трогайте. Если хотите покормить - делайте это правильно

Не надо протягивать руки, чтобы погладить бездомного пса. Протянутая рука может быть укушена на автомате, даже если собака не собиралась этого делать. Если хотите покормить, кормите, но не с рук, оставляйте еду на земле. Если собака сама не ластится, она не нуждается в вашем одобрении.

Не играйте

Трюки вроде имитации брошенного камня работают лишь с теми собаками, которых в прошлом гоняли камнями. С остальными они действуют только на возбуждение. Баллончики тоже не эффективны: пока вы его достанете, проверите, брызните... А если ветер будет дуть вашу сторону, то примените его против себя. Дешевые электрошокеры и ультразвук тоже не действуют на собак. Так вы только разозлите животное.

Олег Пыркин, кинолог:

- Бродячие собаки - это необходимая цепочка в живой природе. Они нужны так же, как и любая другая. Природа не терпит пустоты, уничтоженный слой все равно восполнится. Вспомните 2013-й год, когда перед Универсиадой отстреляли бездомных псов, через два месяца мы снова вернулись к таким же стаям, только еще более агрессивным. А все почему? Потому что уничтожили самых мирных! Их заменили другие, еще более дикие. 

Если собака вас укусила вас - обязательно обратитесь за медицинской помощью, даже если укус небольшой. Вам должны прописать профилактические уколы от бешенства - смертельного инфекционного заболевания, передающегося через слюну зараженного животного. Отличить больную собаку от здоровой очень сложно.

Ольга Плешкова, 16.02.2018, 16:39
Тэги: Животные
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Комментарии

Горожанин16 февраля 2018, 16:50
Надо подослать к ним зоозащитников. И собаки сыты и зоозащитники довольны)))
7
24
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Горожанин16 февраля 2018, 16:51
Профиоактические беседы и в школах и в вузах нужно прлводить. Собак действительнл много. И нужно знать ,как себя оградить от нападения.
2
5
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ФАНИС16 февраля 2018, 16:55
Стрелять собак
7
18
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Горожанин16 февраля 2018, 16:56
БРЕД!!! У животных должен быть хозяин! Иначе-это дикое животное, а им в населенных пунктах не место! И не надо тут ничего выдумывать, и пытаться выставить мол сами себя не правильно ведете, надо их отлавливать, надо ими заниматься ,и не нам, а властям, это их головная боль!
Лучший комментарий
1
46
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Димас люблю пивас16 февраля 2018, 16:59
Всех бродячих собак и котов(!) перестрелять:-D
12
8
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Димас люблю пивас16 февраля 2018, 17:00
В ответ на комментарий пользователя
Всех бродячих собак и котов(!) перестрелять:-D
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И отправить в Китае :-D
6
5
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Горожанин16 февраля 2018, 17:06
Автор исправь фамилию- не Пыркин, а Пырков
1
6
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Горожанин16 февраля 2018, 17:08
Охренели чтоли?! Щас я буду под шавло прогибаться, ага.
Как только увижу - сразу вылечу от туберкулеза.
Набросится - зарежу.
4
9
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Горожанин16 февраля 2018, 17:09
Когда не решают проблему и уходят от неё появляются подобные статьи говорящие о пользе для общества в сворах бродячих свор. Просто нужно решить проблему открыть приют для собак и выловить всех бродячих собак в Казани, вот и проблема решена и зоозащитники довольны и заняты приютом по содержанию бедных собачек
4
10
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Горожанин16 февраля 2018, 17:09
тупого пыркина на собачий корм B-|
5
7
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Горожанин16 февраля 2018, 17:11
Кормить надо братьев меньших а не выбрасывать на улицу а если хотите то отдайте в добрые руки.
1
10
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Горожанин16 февраля 2018, 17:13
В ответ на комментарий пользователя
Охренели чтоли?! Щас я буду под шавло прогибаться, ага.
Как только увижу - сразу вылечу от туберкулеза.
Набросится - зарежу.
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А ты закон знаешь что обижать домашних животных нельзя за это статья! А в Европе так вообще строго с этим попробуй ударь животное.
4
5
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Горожанин16 февраля 2018, 17:16
В ответ на комментарий пользователя
Стрелять собак
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Всех не перестреляешь
1
5
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116 февраля 2018, 17:21
Адоратского 8. год жалуемся на стаю собак. Почти 20 штук. Что делать? Как быть если отбиваться приходится каждый день!Просто крик души уже
1
8
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Горожанин16 февраля 2018, 17:23
А что всё-таки делать? Ничего этот кинолог дельного не посоветовал, кроме как не смотреть в глаза и не бежать...
1
7
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Алекс16 февраля 2018, 17:25
Стрелять защитников животных , те кто мешают чистить город от стай должны быть наказаны
1
6
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Костя Колов16 февраля 2018, 17:26
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте -- http://krati.co/blog
4
0
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116 февраля 2018, 17:26
Ново-Савиновский район практически утыкан жалобами на собак. У нас у самих на лаврентьева уже были случаи, людей увозили на скорых. Стая из 21 особи. служюы только отписываются, что собака отловлена, однако после приезда служб количество собак либо не меняется, либо иногда даже увеличивается. В одном дворе отловят, в другом высадят. вот и весь отлов.
Что на карте не видно количество заявок?
Какие балончики? Какие шокеры? у нас пол двора в магшазин с лопатами ходит. Кто с клюшками, кто с лопатой, кто с битой.
1
6
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Горожанин16 февраля 2018, 17:26
Люди сами провоцируют,нет у них цели кусать.Бедные собачки.Надо просто выделить много денег на приюты и все
9
6
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116 февраля 2018, 17:27
Все заявки на карте только по бездомным животным. 71 заявка на разные стаи собак.
1
3
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Горожанин16 февраля 2018, 17:30
В ответ на комментарий пользователя
Всех бродячих собак и котов(!) перестрелять:-D
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А тебя принудительно кастрировать, чтобы не размножался.
7
4
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116 февраля 2018, 17:30
нет цели покусать? ничего себе. Когда собак больше чем 2 они начинают думать, что территооррия ихняя и человек здесь чужак . И не важно что это преподъездная территория вашего дома. Ваше появление само по себе нарушение границ. Собака укусит. не важно бежишь ты или нет.
2
11
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
116 февраля 2018, 17:32
В ответ на комментарий пользователя
Кормила и буду кормить собачек у подъезда,они хорошие и добрые
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собой корми
3
9
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Горожанин16 февраля 2018, 17:32
На меня в разные годы, нападали огромные стаи собак . 1 - раз : увидела в 10 ÷ 15 метрах большую стаю собак в темное время и позвала : КУТЯ - КУТЯ . МЕНЯ они окружили ( разной величины , от больших , до мелких ; 30÷ 35 шт. ) , Я замерла , долго стояла , пока вся стая хором облаивала, большие собаки постепенно отошли , мелкие продолжали облаивать , потом двои прохожих отогнали остатки собак . Эта стая брошаннных собак ,была с частного сектора , который переселились в хрущёвки. 2 - случай , на станции , в 2 часа ночи , в рабочем поселке . Поезд пришел с опазданием , на много часов и решила до родных идти одна , т.к. было страшно на вокзале , вообще не было людей . Меня опять окружила огромная стая собак , Я как человек опытный , стояла замерев , очень долго . Собакам надоело лаять , они разошлись постепенно , только еще несколько шли тихонько за мной , потом и они исчезли . Я была в то время студенткой техникума .
3
2
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Горожанин16 февраля 2018, 17:33
Все в руках Человека. Надо бороться с бродячими собаками. Теплые Унты и мыло в Союзе делали. Жизнь и здоровье людей и детей дороже и важнее. Организовывать встречи защитников бродячих собак с искалеченными этии собаками людьми.
1
10
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Горожанин16 февраля 2018, 17:48
"В глаза собаке не смотреть, руками не размахивать при ходьбе, громко не разговаривать" и т.п.- скажите мне: в городе кто хозяин: собака или человек?
2
13
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Горожанин16 февраля 2018, 17:52
Испокон веков люди уничтожали собак. Собак это хищник-стервятник! Проблему блоховозов необходимо решать. Если власти дремлют, горожанам необходимо самим решать проблему. Собачий Сахар.
1
10
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116 февраля 2018, 17:53
В ответ на комментарий пользователя
На меня в разные годы, нападали огромные стаи собак . 1 - раз : увидела в 10 ÷ 15 метрах большую стаю собак в темное время и позвала : КУТЯ - КУТЯ . МЕНЯ они окружили ( разной величины , от больших , до мелких ; 30÷ 35 шт. ) , Я замерла , долго стояла , пока вся стая хором облаивала, большие собаки постепенно отошли , мелкие продолжали облаивать , потом двои прохожих отогнали остатки собак . Эта стая брошаннных собак ,была с частного сектора , который переселились в хрущёвки. 2 - случай , на станции , в 2 часа ночи , в рабочем поселке . Поезд пришел с опазданием , на много часов и решила до родных идти одна , т.к. было страшно на вокзале , вообще не было людей . Меня опять окружила огромная стая собак , Я как человек опытный , стояла замерев , очень долго . Собакам надоело лаять , они разошлись постепенно , только еще несколько шли тихонько за мной , потом и они исчезли . Я была в то время студенткой техникума .
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фортануло. а у меня знакомый так же попал. тоже с поезда пешком пошел. рук теперь нету у него. вот такие дела
1
3
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Юр16 февраля 2018, 17:58
В ответ на комментарий пользователя
"В глаза собаке не смотреть, руками не размахивать при ходьбе, громко не разговаривать" и т.п.- скажите мне: в городе кто хозяин: собака или человек?
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А Вы ходите крича и размахивая руками?? Тут уже и люди испугаются
4
1
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Горожанин16 февраля 2018, 18:00
В ответ на комментарий пользователя
А Вы ходите крича и размахивая руками?? Тут уже и люди испугаются
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А вы при виде собак по-пластунски ползете и шепотом разговариваете ?
0
4
Согласны с автором?
Горожанин16 февраля 2018, 18:05
В ответ на комментарий пользователя
А ты закон знаешь что обижать домашних животных нельзя за это статья! А в Европе так вообще строго с этим попробуй ударь животное.
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Мы не в Европе и у на согласно конструкции человек имеет право на жизнь и здоровье соответственно и на самооборону, советы этого кинолога правильны лишь на половину он специалист по собакам а не по самообороне балончик не надо проверять надо сразу доставать и брызгать, шокер помогает даже если он китайский они они пугаться звука а не прикосновения настчёт ультразвука не знаю не пробовал, но шокер и балончик реально помогают.
0
4
Согласны с автором?
Горожанин16 февраля 2018, 18:08
кАроче не трогайте, не отлавливать, не сопротивляйтесь!
0
0
Согласны с автором?
Пенсионер16 февраля 2018, 18:29
Олежек, Пыркин скажи, собаки город захватили!? Советы твои , к этой мысли приводят.
2
3
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Горожанин16 февраля 2018, 18:31
Бродячие собаки, это те которые гастролируют с цирком Шапито. Если собака метит территорию, то надо думать, это не просто тупое желание все oбoccaть.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин16 февраля 2018, 18:33
В ответ на комментарий пользователя
"В глаза собаке не смотреть, руками не размахивать при ходьбе, громко не разговаривать" и т.п.- скажите мне: в городе кто хозяин: собака или человек?
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Просто ходите медленно вдоль домов, прижимаясь как можно ближе к стенам.
Дурдом млять.
1
3
Согласны с автором?
Горожанин16 февраля 2018, 18:35
Если у собаки появилось основание считать какой то участок своей территорией, то она будет ее охранять. "У собаки нет цели покусать человека?" В данном случае цель есть. Она будет атаковать. Если смелости не хватит сделать это, когда стоите лицом, то сделает, когда отвернетесь в направлении своего движения.
1
1
Согласны с автором?
Горожанин16 февраля 2018, 18:40
Только отстрел! Причём ВСЕХ бродячих собак! И никаких сюсюканий. А насчёт того,что всех не переловишь, вспомните китайцев, которые переловили всех воробьев. Было бы желание, а его- то у нас и нет.
0
5
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Горожанин16 февраля 2018, 18:46
Олег Пыркин, кинолог:
- Бродячие собаки - это необходимая цепочка в живой природе. Они нужны так же, как и любая другая. Природа не терпит пустоты, уничтоженный слой все равно восполнится. Вспомните 2013-й год, когда перед Универсиадой отстреляли бездомных псов, через два месяца мы снова вернулись к таким же стаям, только еще более агрессивным. А все почему? Потому что уничтожили самых мирных! Их заменили другие, еще более дикие.

ЧУШЬ КАКАЯ. С ТАКОЙ ЛОГИКОЙ ДАВАЙТЕ И ПРЕСТУПНИКОВ НЕ ЛОВИТЬ - НА ИХ МЕСТО ПРИДУТ ДРУГИЕ. ПРОСТО НАДО РАБОТАТЬ В КОМПЛЕКСЕ - УНИЧТОЖИТЬ ДИКИХ ПСИН НЕ ТОЛЬКО В ГОРОДЕ, НАВЕСТИ ПОРЯДОК С ВЛАДЕЛЬЦАМИ СОБАК. НАВЕСТИ ПОРЯДОК СО СВАЛКАМИ. И ЕБ...ТЬ ЕБ...ТЬ ЕБ...ТЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЧИНОВНИКОВ.
ДА И ПО ПРИМЕРУ ЕВРОПЫ И США - ПРИЖУЧИТЬ ЗООШИЗУ И ВВЕСТИ ШТРАФЫ ЗА ПРИКОРМ БРОДЯЧИХ.
1
6
Согласны с автором?
Горожанин16 февраля 2018, 18:51
В ответ на комментарий пользователя
Мы не в Европе и у на согласно конструкции человек имеет право на жизнь и здоровье соответственно и на самооборону, советы этого кинолога правильны лишь на половину он специалист по собакам а не по самообороне балончик не надо проверять надо сразу доставать и брызгать, шокер помогает даже если он китайский они они пугаться звука а не прикосновения настчёт ультразвука не знаю не пробовал, но шокер и балончик реально помогают.
Развернуть
С одной стороны полно дилетантов, с другой - давая советы он несет ответственность. Не имея уверенности, лучше не вступать в контакт, от осечки убережет только собственноручно пересобранный патрон, а в критической ситуации и кирпич в помощь.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин16 февраля 2018, 18:57
В ответ на комментарий пользователя
Кормить надо братьев меньших а не выбрасывать на улицу а если хотите то отдайте в добрые руки.
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они кагбэ сами плодятся, есличо B-|
0
2
Согласны с автором?
Горожанин16 февраля 2018, 18:57
К наркологу надо этого пыркына сводить какой-то он не адекват.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин16 февраля 2018, 18:58
В ответ на комментарий пользователя
тупого пыркина на собачий корм B-|
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Вот твоего отсутствия в жизни природа не заметит. Ни тебя ни твой род.
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Горожанин16 февраля 2018, 19:00
В ответ на комментарий пользователя
собой корми
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Не, твоими мозгами надо кормить. Отряд не заметит потери бойца.
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Горожанин16 февраля 2018, 19:00
В ответ на комментарий пользователя
Только отстрел! Причём ВСЕХ бродячих собак! И никаких сюсюканий. А насчёт того,что всех не переловишь, вспомните китайцев, которые переловили всех воробьев. Было бы желание, а его- то у нас и нет.
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Еще одно идиотское требование на страницах проказан? Что за натура такая. Типа, написал, чего хочешь и все стало, как тебе надо? На ..уй там. Пока сам не сделаешь, никто ничего не будет делать.
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Горожанин16 февраля 2018, 19:01
В ответ на комментарий пользователя
Вот твоего отсутствия в жизни природа не заметит. Ни тебя ни твой род.
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идинах, корм собачий
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Горожанин16 февраля 2018, 19:08
В ответ на комментарий пользователя
Всех бродячих собак и котов(!) перестрелять:-D
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Коты крыс и мышей уничтожают !
И ничего плохого людям не делают!
А таких п... Как ты Димас точно давить надо!
Как бешеных собак!
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Горожанин16 февраля 2018, 19:16
В ответ на комментарий пользователя
Всех бродячих собак и котов(!) перестрелять:-D
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Котов на улицах давно уже нет, всех сожрали собаки
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Горожанин16 февраля 2018, 19:17
В ответ на комментарий пользователя
Ново-Савиновский район практически утыкан жалобами на собак. У нас у самих на лаврентьева уже были случаи, людей увозили на скорых. Стая из 21 особи. служюы только отписываются, что собака отловлена, однако после приезда служб количество собак либо не меняется, либо иногда даже увеличивается. В одном дворе отловят, в другом высадят. вот и весь отлов.
Что на карте не видно количество заявок?
Какие балончики? Какие шокеры? у нас пол двора в магшазин с лопатами ходит. Кто с клюшками, кто с лопатой, кто с битой.
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У вас поблизости нет аптек с таблетками тубазида или изониазида?
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Горожанин16 февраля 2018, 19:17
Почему сейчас не отстреливают если перед универсиадой отстреляли? Летом чемпионат. Если не займутся власти, значит будут сардельки с ядом.
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Горожанин16 февраля 2018, 19:18
Это не кинолог, а чмо болотное
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Горожанин16 февраля 2018, 19:20
В ответ на комментарий пользователя
Адоратского 8. год жалуемся на стаю собак. Почти 20 штук. Что делать? Как быть если отбиваться приходится каждый день!Просто крик души уже
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Надо гуглить. ;-) Там в интернетах все есть как и что делать!
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Горожанин16 февраля 2018, 19:23
Не Пыркин а Пырков.К сведению.
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Горожанин16 февраля 2018, 19:31
В ответ на комментарий пользователя
кАроче не трогайте, не отлавливать, не сопротивляйтесь!
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И ковровую дорожку к жопе постелите чтоб кобелю удобней было вас иметь.
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Горожанин16 февраля 2018, 19:42
В ответ на комментарий пользователя
Стрелять собак
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Да, а крыс возле домов и всяких забегаловок с шаурмой и лавашем размножать.
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Горожанин16 февраля 2018, 20:16
От толпы людской сорвешься покажут где раки зимуют. Мухаметзянов икрам
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Злобный Аноним16 февраля 2018, 20:21
Ждём МАСТЕР-КЛАСС ;-)

... Олег Пыркин и Ольга Плешкова выезжают по адресу, указанному читателями и проходят насквозь через свору, попутно могут проводить старушек до аптеки и детей из школы ...
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Горожанин16 февраля 2018, 20:33
В ответ на комментарий пользователя Злобный Аноним
Ждём МАСТЕР-КЛАСС ;-)

... Олег Пыркин и Ольга Плешкова выезжают по адресу, указанному читателями и проходят насквозь через свору, попутно могут проводить старушек до аптеки и детей из школы ...
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Угу, одна журналист оппозиционной газеты, другой "известный в узких кругах" кинолог. Ты слишком близко к сердцу воспринимаешь, то что читаешь.
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Горожанин16 февраля 2018, 20:37
В ответ на комментарий пользователя Злобный Аноним
Ждём МАСТЕР-КЛАСС ;-)

... Олег Пыркин и Ольга Плешкова выезжают по адресу, указанному читателями и проходят насквозь через свору, попутно могут проводить старушек до аптеки и детей из школы ...
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Но ведь радует, хоть какое-то стремление выдать полезную информацию, кроме обзора тупых митингов и одиночных пикетов.
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Горожанин16 февраля 2018, 20:48
В ответ на комментарий пользователя Злобный Аноним
Ждём МАСТЕР-КЛАСС ;-)

... Олег Пыркин и Ольга Плешкова выезжают по адресу, указанному читателями и проходят насквозь через свору, попутно могут проводить старушек до аптеки и детей из школы ...
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Суть полезной информации, заранее знать обо всех подводных камнях и течениях, а не рвать волосы на заднице, когда уже поздно, в активистко-плактном движении. Раскачивая воздух, когда уже ничего не изменить.
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Горожанин16 февраля 2018, 21:10
В ответ на комментарий пользователя Злобный Аноним
Ждём МАСТЕР-КЛАСС ;-)

... Олег Пыркин и Ольга Плешкова выезжают по адресу, указанному читателями и проходят насквозь через свору, попутно могут проводить старушек до аптеки и детей из школы ...
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Бывали случаи, прочитав полезную информацию, я зарабатывал неплохие деньги. Но, в данном случае, я не аптекарь, да и инфа на уровне трольщины на проказани, а так бы заработал на некоторых препаратах.
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Горожанин16 февраля 2018, 21:36
В ответ на комментарий пользователя Злобный Аноним
Ждём МАСТЕР-КЛАСС ;-)

... Олег Пыркин и Ольга Плешкова выезжают по адресу, указанному читателями и проходят насквозь через свору, попутно могут проводить старушек до аптеки и детей из школы ...
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Они никуда не выезжают. Это ты в мэрию пиши, кто куда должен выезжать, только не увлекайся там, иначе выедешь сам на дальневосточный километр. И Плешкова, если она чего стоит, о тебе уже не напишет, после твоих оскорблений, поедешь тихонько себе.
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