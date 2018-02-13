В Татарстане возбудили дело за плохую уборку дорог

В Нижнекамске прокуратура возбудила административное дело за плохую уборку дорог, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что основанием для проверки послужила информация ГИБДД о небезопасных дорогах.

- Вдоль автотрассы «Южная» имеется снежный накат и наледь. При этом обочина дороги не очищена от снега, а на отдельных участках имеется занижение обочины относительно кромки проезжей части до 14 сантиметров. Также занесены снегом барьерные ограждения, - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, рядом с пешеходными переходами были снежные валы, что ограничивало обзор для водителей.

Таким образом, в результате проверки в отношении директора муниципального бюджетного учреждения «Дирекция единого заказчика города Нижнекамска» было возбуждено административное дело. Материалы проверки направлены в суд для рассмотрения по существу.