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Спикер Госсовета пообещал принимать законы «по заказу» от жителей Татарстана

Спикер Госсовета пообещал принимать законы "по заказу" от жителей Татарстана
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Фото: архив ProKazan.ru
Всем желающим предлагается описать свое предложение на русском или татарском языке и направить на официальный сайт Государственного Совета

Спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин предложил поучаствовать в новом парламентском проекте "Пишем законы вместе!", в ходе которого каждый желающий может стать автором нового законопроекта. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Всем желающим предлагается описать свое предложение на русском или татарском языке и направить на официальный сайт Государственного Совета, его аккаунт в Facebook, в редакции газет "Республика Татарстан" и "Ватаным Татарстан" или просто передать предложение через своего депутата в избирательном округе.

Каждое поступавшее предложение будет рассмотрено Фаридом Мухаметшиным и депутатами.

- Ни одно обращение не останется без внимания! Лучшие законы пишутся вместе! - говорится на сайте Госсовета в этом обращении.

N. Vildanov, 13.02.2018, 18:26
Тэги: Политика
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Комментарии

Горожанин13 февраля 2018, 18:33
Будут читать и ржать. А примут все равно под себя B-|
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Горожанин13 февраля 2018, 18:37
Вы бы лучше создали следственную комиссию по поводу наброски дополнительных плат на тепло в квартиры
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23
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Горожанин13 февраля 2018, 18:50
я даже знаю фамилии этих жителей!
Мухаметшин, Метшин, Минниханов, Шиймиев, дальше продолжать?;)
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15
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Горожанин13 февраля 2018, 18:51
Правительство которое принципиально нисего не решает:не может омтановить хищения в расценках ЖКХ, не может бесплтную медицину, не может снизить на транспорт.Может только сидеть и показвать свой новаторский ум.
0
11
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Горожанин13 февраля 2018, 19:02
Очередная показуха! Если и примут какие -то предложения, то только те, которые ИХ устраивают, а на остальные будут писать обычные отписки, так что не надо г. Мухаметшин строить из нас идиотов! А если уж хотите поиграть в демократию серьёзно, то опубликовывайте ВСЕ предложения, которые будут поступать, чтобы народ САМ решал, нужно ему это или нет!
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9
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Горожанка13 февраля 2018, 19:04
Нужен закон об укрупнении районов Татарстана, сокращении чиновников, обслуживающего персонала администраций в районах, сокращении числа депутатов ГосСовета. Зачем их так много? Столько дорогих машин, столько секретарей, помощников - все это поможет сократить расходы и потратить деньги на инфраструктуру в сёлах к примеру! Пусть люди вместо того чтобы сидеть на площади Свободы в душных кабинетах едут в деревню на свежий воздух поднимать сельское хозяйство и проч. Всем только лучше будет!
1
13
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Горожанка13 февраля 2018, 19:09
Фарид Мухаметшин, полагаю, самый грамотный в нашем субъекте государственник. Он прекрасный оратор, разумно мыслит, у него большой опыт политической жизни. Ему надо было главой республики избираться.
11
8
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Горожанин13 февраля 2018, 19:12
Мухаметшин - политик европейского уровня. Умнейший и мудрейший. К его мнению прислушиваются на международных трибунах. Он достоин доверия сограждан!
13
7
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Горожанин13 февраля 2018, 19:13
В ответ на комментарий пользователя
Фарид Мухаметшин, полагаю, самый грамотный в нашем субъекте государственник. Он прекрасный оратор, разумно мыслит, у него большой опыт политической жизни. Ему надо было главой республики избираться.
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Лижешь отлично
5
10
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ТатарчоноК13 февраля 2018, 19:14
Сделайте дифференцированный налог для начала..
0
9
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Горожанин13 февраля 2018, 19:14
В ответ на комментарий пользователя
Сверху два комментария нытиков, при чем явно русских, которые тут постоянно через нытье гадят на нашу Республику,город и руководство,что бы они предложили.
Надо бы властям всерьез заняться тут такими кто ведет целенаправленный подрыв против нашей Республики !
Пробить IP адрес и пару раз вызвать этих провокаторов в соответствующие органы и все будет в порядке.
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Ты чё, с дуба рухнул, не успев покинуть.психиатрическую лечебницу?
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11
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Горожанин13 февраля 2018, 19:15
В ответ на комментарий пользователя
Фарид Мухаметшин, полагаю, самый грамотный в нашем субъекте государственник. Он прекрасный оратор, разумно мыслит, у него большой опыт политической жизни. Ему надо было главой республики избираться.
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Еще один, после лоботамии.
1
9
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Горожанин13 февраля 2018, 19:19
В ответ на комментарий пользователя
Нужен закон об укрупнении районов Татарстана, сокращении чиновников, обслуживающего персонала администраций в районах, сокращении числа депутатов ГосСовета. Зачем их так много? Столько дорогих машин, столько секретарей, помощников - все это поможет сократить расходы и потратить деньги на инфраструктуру в сёлах к примеру! Пусть люди вместо того чтобы сидеть на площади Свободы в душных кабинетах едут в деревню на свежий воздух поднимать сельское хозяйство и проч. Всем только лучше будет!
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А зачем нам госсовет вообще? Дублировать тезисы российского госсовета во.главе Матвиенко? Или у нас отдельный остров и отдельное государство и у нас есть своя армия и границы на замке? Или бюджет ре публики бездонный? А, ну да, бюджет же это шальные деньги. Бабло для воровства, под.всякие сввдуманные, сомнительные проекты.
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Горожанин13 февраля 2018, 19:21
В ответ на комментарий пользователя
Ты чё, с дуба рухнул, не успев покинуть.психиатрическую лечебницу?
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Ты де бил видать уже там был не раз если все подробности так знаешь.
Олигофрен лять
8
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Горожанин13 февраля 2018, 19:22
Ой, а как дела у молодогвардейца ЕР Салахутдинова? Кто то.обещал ему в больнице всяческую поддержку и не оставить.в беде? Здесь.тоже самое будет. Сказал,забыл. День прошел и х.с ним. Завтра новый день и он пройдёт.
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7
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Горожанин13 февраля 2018, 19:27
Господи, опять бурная деятельность. Как пятая нога у собаки.
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Горожанин13 февраля 2018, 19:29
В ответ на комментарий пользователя
Татарстан это Тарстан - государство вошедшее в РФ на своих условиях и конституцией !
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Татарстан это Тарстан.. Ага, а Казахстан это Казан. Ты чё, с дуба рухнул? :-D:-D
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Горожанин13 февраля 2018, 19:31
В ответ на комментарий пользователя
Ты де бил видать уже там был не раз если все подробности так знаешь.
Олигофрен лять
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Ну ты и хреносос. Таких еще поискать надо.
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3
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Горожанин13 февраля 2018, 19:33
В ответ на комментарий пользователя
Сделайте дифференцированный налог для начала..
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На доходы и роскошь. А транспортный сделать фиксированный, как в Чечне, 15 руб.с лошадки.
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Димон13 февраля 2018, 19:34
Законопроекты: бесплатный проезд в общественном транспорте, водка по 50 рублей, бензин по себестоимости нефти и т.д.:-)
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Горожанин13 февраля 2018, 19:34
В ответ на комментарий пользователя
Фарид Мухаметшин, полагаю, самый грамотный в нашем субъекте государственник. Он прекрасный оратор, разумно мыслит, у него большой опыт политической жизни. Ему надо было главой республики избираться.
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Геморрой тебе, вместо гланд.
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Горожанин13 февраля 2018, 19:36
Кто то пугал.''народным бунтом'', если Москва татарский ''запретит ''.:-D:-D
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Горожанин13 февраля 2018, 19:46
Главеое что в итоге. Вот же народу не доверяют самим себе выбрать старшего по городскому хозяйству, т.е мэров.
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Горожанин13 февраля 2018, 19:51
Политический долгожитель. Еще при шаймике сидел, при хане сидит. На пожизненное тянет)
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Горожанин13 февраля 2018, 19:54
В ответ на комментарий пользователя
Законопроекты: бесплатный проезд в общественном транспорте, водка по 50 рублей, бензин по себестоимости нефти и т.д.:-)
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Всех чиновников коррупционеров на Колыму.
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Горожанин13 февраля 2018, 19:56
В ответ на комментарий пользователя
Фарид Мухаметшин, полагаю, самый грамотный в нашем субъекте государственник. Он прекрасный оратор, разумно мыслит, у него большой опыт политической жизни. Ему надо было главой республики избираться.
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Фара, успокойся :-D:-D
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Горожанин13 февраля 2018, 20:18
В ответ на комментарий пользователя
А где деньги на это все брать, если русские из Москвы грабят Республику , забирая почти все деньги ?
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Наценки делают не в Москве и в разных райнах Казани по-разному особенно на тепло) в зависимости от вкуса экономистов. У нас в одних районах превалируют спортивные комплексы,театры и оплата за них идёт с жителей данного района.Причём тут Москва.Сейчас штат сотрудников увеличен и им ведь надо по полсотни давать, но за счёт кого.Кто увеличил штат Москва что ли? Если вы всё нм Москву будете валить нас тут ЖКХ оставят в одних трусах.
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3
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Горожанин13 февраля 2018, 20:18
В ответ на комментарий пользователя
Мухаметшин - политик европейского уровня. Умнейший и мудрейший. К его мнению прислушиваются на международных трибунах. Он достоин доверия сограждан!
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Еврейского уровня , а не европейского.
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Горожанин13 февраля 2018, 20:25
В ответ на комментарий пользователя
Нужен закон об укрупнении районов Татарстана, сокращении чиновников, обслуживающего персонала администраций в районах, сокращении числа депутатов ГосСовета. Зачем их так много? Столько дорогих машин, столько секретарей, помощников - все это поможет сократить расходы и потратить деньги на инфраструктуру в сёлах к примеру! Пусть люди вместо того чтобы сидеть на площади Свободы в душных кабинетах едут в деревню на свежий воздух поднимать сельское хозяйство и проч. Всем только лучше будет!
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У нас деньги эшелонами текут за границу.Заключаются такие невыгодные договора на поставку оборудования что идёт просто перерасход. Ну сократи штат-это копейкидля страны.Причём эти сотрудники также платят за квартиру,покупают вещи и продукты помогают освобождаться базам от товаров-они играют хорошую роль сбытчиков товара и создают экономический простор для предприятий-раз их продукция куплена.Ну убери ты чиновников-создасться социальная проблема, им негде найти работу, а работ сейчас нет практически нормальных. Это ошибочный ход.
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Горожанин13 февраля 2018, 20:35
Когда ужа разгонят этот Госсовет - нахлебников татарского народа!
Набрали толсстопузых баев и делают вил что работают!
А на самом деле только свои интересы лоббируют или спят на заседаниях если вообще приходят!
Гнать в зашей!
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Валера Астахов13 февраля 2018, 20:41
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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Ирина Ковалева13 февраля 2018, 20:56
Вcex жeлaющих рaбoтать вмecтe c нaшим сaйтoм - прoшy внимaния! Уникaльный спoсоб дохoда, кoторый смoжет вaс yдивить.
Захoдите нa сaйт, получaйте свoй пeрвый зарабoток и обязатeльно напишитe свoй oтзыв,
чтoбы и другиe мoгли воспользoваться бeз лишниx сомнeний. 1. Главнoе услoвие - Bы дoлжны прoживать в РOССИИ, либo стрaнах CНГ.
2. Желaние зарaбатывать. 3. Компьютeр или ноутбyк - соответствeнно. Зa подробнoстями, пожaлуйста сюдa -->> http://online-pletegki.ru/site/162198976s89103p2044
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33313 февраля 2018, 21:05
Предлагаю всех депутатов посадить на МРОТ
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Горожанин13 февраля 2018, 21:08
У нас богатая республика, если бы деньги не переводились в Москву может жили бы лучше, очень хочется, чтоб снизились тарифы на ЖКХ, подняли пенсии, чтоб жители Татарстана чувствовали себя защищенными и существовала справедливость.Очень хочется ,чтоб моя республика процветала и я гордилась ей !!!
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Ряд громких задержаний в Татарстане — совпадение или это связано с предстоящими выборами?

До окончания голосования осталось:
Нет, это совпадениеДа, это связано с грядущими в 2018 году выборами президента
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Голосов: 46
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