Спикер Госсовета пообещал принимать законы «по заказу» от жителей Татарстана

Всем желающим предлагается описать свое предложение на русском или татарском языке и направить на официальный сайт Государственного Совета

Спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин предложил поучаствовать в новом парламентском проекте "Пишем законы вместе!", в ходе которого каждый желающий может стать автором нового законопроекта. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Всем желающим предлагается описать свое предложение на русском или татарском языке и направить на официальный сайт Государственного Совета, его аккаунт в Facebook, в редакции газет "Республика Татарстан" и "Ватаным Татарстан" или просто передать предложение через своего депутата в избирательном округе.

Каждое поступавшее предложение будет рассмотрено Фаридом Мухаметшиным и депутатами.

- Ни одно обращение не останется без внимания! Лучшие законы пишутся вместе! - говорится на сайте Госсовета в этом обращении.