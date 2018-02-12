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Стала известна основная версия крушения Ан-148 под Москвой

Стала известна основная версия крушения Ан-148 под Москвой
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Фото: Межгосударственный авиационный комитет

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию катастрофы самолета Ан‑148 назвала предварительную причину крушения после расшифровки данных бортового параметрического самописца. Об этом сообщается на сайте МАК. Причина - обледенение приемников полного давления.

- Предварительный анализ зарегистрированной информации, а также анализ аналогичных случаев, имевших место в прошлом, позволяют предполагать, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полёта на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением ППД (приемников полного давления) при выключенном состоянии систем их обогрева, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе всего полета обогрев всех трех приемников полного давления (ППД) находился в выключенном состоянии.

Самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148, выполнявший рейс № 703 Домодедово - Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. На борту находился 71 человек, в том числе 32-летняя жительница Казани Екатерина Насырова. Все погибли.

После крушения самолет оставил воронку глубиной порядка 2,5 метра. Сообщалось, что на месте крушения обнаружено более 1,4 тыс фрагментов тел и около 500 фрагментов воздушного судна.

N. Vildanov, 13.02.2018, 17:30
Тэги: Смерть
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Комментарии

Горожанин13 февраля 2018, 17:37
От это оперативность ! От это скорость ! Еще останки самолета собрать не успели - а уже и расшифровали , расследовали , все по полочкам разложили . А главное - тут же бросились народу об этом докладывать ! Ведь всякому известно , что власть нашу - хлебом не корми , а дай только народу всю правду открыть !
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13
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Горожанин13 февраля 2018, 17:51
Интересно, перед взлётом рейса, командир отказался от обработки воздушного судна от объединения. И при этом, система обогрева параметрических прёмников была выключена. Не логично. Что за куйня?
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15
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Горожанин13 февраля 2018, 17:57
Забыли включить обогрев
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6
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Горожанин13 февраля 2018, 17:59
В ответ на комментарий пользователя
Интересно, перед взлётом рейса, командир отказался от обработки воздушного судна от объединения. И при этом, система обогрева параметрических прёмников была выключена. Не логично. Что за куйня?
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Сори, облединения.
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3
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Горожанин13 февраля 2018, 18:05
В ответ на комментарий пользователя
Забыли включить обогрев
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Действие на слуху, отказался от душа антиобледенителя. Значит, штатный обогрев датчиков обязательно включит. Обработали судно.,ну всё, можно обогрев не включать.типа. Наверно, человек так будет действовать? .
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6
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Горожанин13 февраля 2018, 18:06
Бред какой то, самолёт взорвался в воздухе, а тут ...йню пишут.
4
11
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Горожанин13 февраля 2018, 18:23
А Почему воронку не показывают куда упал самолет ?
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6
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Горожанин13 февраля 2018, 18:33
В ответ на комментарий пользователя
А Почему воронку не показывают куда упал самолет ?
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Показывали с дронов, большая воронка.
0
2
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Горожанин13 февраля 2018, 18:43
В ответ на комментарий пользователя
От это оперативность ! От это скорость ! Еще останки самолета собрать не успели - а уже и расшифровали , расследовали , все по полочкам разложили . А главное - тут же бросились народу об этом докладывать ! Ведь всякому известно , что власть нашу - хлебом не корми , а дай только народу всю правду открыть !
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Мы привыкли к тому, что расследование для годами, именно поэтому быстрое выявление факторов, способствующих катастрофе, вызывает неверие. Но если подумать, то что в этом странного? Регистраторы нашли быстро, они оказались вполне работоспособными, далее поставили на стенд, подключили вырванные провода, включили и... И получили данные, которые и озвучили. Или вам хотелось бы, чтобы регистраторы засунули на полку и стали бы информацию с них спустя полгода? Так для вас достовернее было бы?
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5
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Горожанин13 февраля 2018, 18:48
Народ, эксперты уже сказали что это был теракт, самолет взорвался в воздухе, иначе не стали бы собирать фрагменты тел, которых разбросало в радиусе 1 километр, очевидцы тоже слышали хлопок в воздухе, а у власти нету совести, как врет народу , так и сейчас ! перед выборами еще ! не стыда ни совести.
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7
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Димон13 февраля 2018, 18:48
Не верю%-8
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6
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Горожанин13 февраля 2018, 18:50
Коллеги погибших по работе дали интервью (анонимно) , в общем самолет и раньше летал без обрабатывающих средств, так как температура воздуха позволяла ! кому интересно гугл в помощь
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6
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Горожанин13 февраля 2018, 18:52
сотрудники Саратовских Авиалинии считают что это был теракт, а то что написали «и раньше жаловались на тех состояние», и томе подобное, это детский сад ! Народ дурят, живем в таком положении уже больше 25 лет !
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8
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Горожанин13 февраля 2018, 18:59
Вспомните падение самолета на Синае (в Египте), что нам говорили ?? власть до последнего утверждала что это было ошибка пилота или неисправное состояние самолета, а международное эксперты уже сказали тогда что самолет был взорван !! и спустя 2 месяца только наши власти согласились с международными экспертами ! вот вам пример !
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7
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Горожанин13 февраля 2018, 19:01
В ответ на комментарий пользователя
Народ, эксперты уже сказали что это был теракт, самолет взорвался в воздухе, иначе не стали бы собирать фрагменты тел, которых разбросало в радиусе 1 километр, очевидцы тоже слышали хлопок в воздухе, а у власти нету совести, как врет народу , так и сейчас ! перед выборами еще ! не стыда ни совести.
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По камерам же видно, что от удара о землю взорвался.
1
2
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Горожанин13 февраля 2018, 19:01
В ответ на комментарий пользователя
Мы привыкли к тому, что расследование для годами, именно поэтому быстрое выявление факторов, способствующих катастрофе, вызывает неверие. Но если подумать, то что в этом странного? Регистраторы нашли быстро, они оказались вполне работоспособными, далее поставили на стенд, подключили вырванные провода, включили и... И получили данные, которые и озвучили. Или вам хотелось бы, чтобы регистраторы засунули на полку и стали бы информацию с них спустя полгода? Так для вас достовернее было бы?
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власть врет целенаправлено, я уверен на 100 % !
1
3
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Горожанин13 февраля 2018, 19:02
В ответ на комментарий пользователя
Народ, эксперты уже сказали что это был теракт, самолет взорвался в воздухе, иначе не стали бы собирать фрагменты тел, которых разбросало в радиусе 1 километр, очевидцы тоже слышали хлопок в воздухе, а у власти нету совести, как врет народу , так и сейчас ! перед выборами еще ! не стыда ни совести.
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Какие эксперты? Когда сказали?! Кинь ссылку.
0
2
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Горожанин13 февраля 2018, 19:44
В ответ на комментарий пользователя
Народ, эксперты уже сказали что это был теракт, самолет взорвался в воздухе, иначе не стали бы собирать фрагменты тел, которых разбросало в радиусе 1 километр, очевидцы тоже слышали хлопок в воздухе, а у власти нету совести, как врет народу , так и сейчас ! перед выборами еще ! не стыда ни совести.
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Как и с самолётом, взовранным над Синаем. До последнего утверждали, что.это ошибка пилотов. В Татарстане , коода Боинг.упал.,была воронка, но всё в куче на маленькой площади.. А здесь разбросало.на гектары.
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Горожанин13 февраля 2018, 19:47
Один опытный лётчик по ТВ говорил, что возможно из - за столкновения с дроном - ведь не зря в самом начале очевидцы говорили, что был взрыв одного мотора и разбросанные письма тоже видели. Может это был почтовый дрон?Но потом эту версию почему - то замяли...
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Сын колхозников13 февраля 2018, 19:57
На все милость божия. Разберутся, не сейчас, то попозже. Даже с тем, как Мишулин, без аварий и катастроф покоится в мире ином, многое всем ясно, а вот одной женщине неясно. Не надо истерики.
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Горожанин13 февраля 2018, 20:10
В ответ на комментарий пользователя
Какие эксперты? Когда сказали?! Кинь ссылку.
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https://vnnews.ru/proishestviai/61932-odin-iz-pilotov-saratovskij-avialinij-zayavil-chto-krushenie-an-148-svyazano-s-teraktom.html
http://vm.ru/news/461834.html
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Горожанин13 февраля 2018, 20:10
В ответ на комментарий пользователя
Какие эксперты? Когда сказали?! Кинь ссылку.
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Собственное расследование причин крушения 11 февраля самолета Ан-148 в Подмосковье начал военный эксперт, авиационный инженер и журналист Владимир Прохватилов. Специалиста не устраивают официальные версии трагедии, которые распространяются в СМИ.
- Что смущает? Во-первых, вначале были данные и даже видео обломков второго летательного аппарата. Куда они делись? Почему о них никто не говорит? Это что, фальшивое видео или службы зачистили лишние обломки? - рассказал эксперт "ВМ".

Кроме того, подозрение у Владимира Прохватилова зародили и кадры взлета лайнера:

- Второе, странная очень графика взлета у самолета. Видно, что он взлетел ненормально. Потом набрал высоту, снизился – в управляемом режиме. Потом снова поднялся и уже вертикально падал. Что это такое?

Прохватилов принимал участие в расследованиях, когда был военпредом на космическом заводе. На основании своего опыта он предполагает, что в Ан-148 в начале полета что-то взорвалось, и судно снизилось. Положение сумели выправить, но когда самолет снова поднялся, что-то иное привело к катастрофе, полагает эксперт. Он считает необходимым выяснить, что заставило самолет снизиться, потом набрать высоту.

Официальная версия крушения Ан-148 – обледенение. Предполагается, что главный пилот отказался от покрытия самолета антиобледенительной жидкостью. Прохватилов допускает, что причиной крушения лайнера могло стать именно обледенение, но указывает на нехватку сведений:

- Так это или не так? Нет очевидного ответа. Дайте точные данные, пилот отказался или нет? Серьезные люди так могут с ним поговорить, что никакие очевидцы ничего не произнесут.

Кроме того, эксперт не готов на сто процентов исключить версию теракта на борту.

- Почитайте Сергея Переслегина, который пишет, что одним из способов борьбы с терроризмом является информационное молчание. Как на любой бах у нас говорят – это взрыв бытового газа, - сказал Прохватилов.

Также эксперт назвал сомнительной версию, что причиной крушения борта стала тряска. Он убежден, что Ан-148 - надежное судно, которое могло вынести толчки.
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Горожанин13 февраля 2018, 20:12
В ответ на комментарий пользователя
Какие эксперты? Когда сказали?! Кинь ссылку.
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https://versia.ru/veroyatnost-togo-chto-krushenie-samoleta-saratovskix-avialinij-v-podmoskove-bylo-teraktom-yekspert-ocenivaet-v-90
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Горожанин13 февраля 2018, 20:13
В ответ на комментарий пользователя
Какие эксперты? Когда сказали?! Кинь ссылку.
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https://www.dni.ru/regions/2018/2/11/391053.html
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Горожанин13 февраля 2018, 20:15
В ответ на комментарий пользователя
Какие эксперты? Когда сказали?! Кинь ссылку.
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Эксперты с большей долей вероятности считают крушение Ан-148 в Раменском районе Подмосковья террористическим актом.

Вероятность теракта на борту лайнера – 90%. Об этом в эфире "Коммерсант FM" заявил авиаэксперт, майор ВВС Андрей Красноперов.

По словам специалиста, пилоты должны отчитываться о любых внештатных ситуациях, которые происходят на борту лайнера. "Всегда идет доклад, когда есть время для этого – это закон для летчика. Что-то быстро разрушило самолет еще в воздухе", – заявил он.

Самолет Ан-148 потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, между населенными пунктами Заворово и Степановское в Раменском районе Московской области. Сообщается, что лайнер, который вылетел из аэропорта Домодедово и должен был выполнить рейс из Москвы в Орск, пробыл в воздухе всего две минуты.

Очевидцы крушения авиалайнера сообщили, что перед падением на борту самолета произошел взрыв. По их словам, сначала на борту лайнера "что-то взорвалось под крылом", потом начался пожар.

Затем, отметили свидетели трагедии, произошла еще одна вспышка, после чего самолет резко пошел вниз. "Вспышку видели все. Все было так быстро", – передает слова очевидцев телеграм-канал Mash.
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Горожанин13 февраля 2018, 20:16
В ответ на комментарий пользователя
Какие эксперты? Когда сказали?! Кинь ссылку.
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вот где правда ! надоели эти ПроКремлевские новости, читать вранье уже неинтересно !
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Горожанин13 февраля 2018, 20:18
В ответ на комментарий пользователя
Какие эксперты? Когда сказали?! Кинь ссылку.
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Лётчик-испытатель в эфире НСН возмутился выводами МАК о возможных причинах авиакатастрофы в Подмосковье.

Межгосударственный авиационный комитет заверши расшифровку параметрического «чёрного ящика» разбившегося в Подмосковье Ан-148. В МАК пояснили, что «особая ситуация» начала развиваться в самолёте через 2 минуты 30 секунд после отрыва. Специалисты пришли к выводу, что ЧП возникло из-за неверных данных о скорости полёта на индикаторах пилотов. Это было связано с обледенением приёмников полного давления при выключенном состоянии систем их обогрева. Такое сообщение размещено 13 февраля на сайте МАК, пишет RT.


Эксперт: Пилот Ан-148 не успел бы сообщить о неполадках
В свою очередь, Герой РФ, Заслуженный лётчик-испытатель РФ, генерал-майор в запасе Магомед Толбоев в эфире НСН вывод МАК раскритиковал.
«Я испытывал этот самолёт, я знаю, что там и как! Не нужно сейчас тупость лётчиков прятать. Для меня МАК не авторитет. Они хоть что-то испытывали?! Мы знаем, что происходило и как происходило, как это бывает. У нас сейчас нет лётчиков. Есть операторы, которые тычут кнопки. Лётчик – это человек, который управляет самолётом сам в соответствии с Воздушным кодексом. Нет сейчас профессионалов. Они добавляют себе нули: не успел родиться, у него уже 13 тысяч часов налётов. Мне чихать на версии [МАК]! Я профессионал, я могу дать оценку! Больше никто», - возмутился Толбоев.

Напомним, Ан-148 вылетел из аэропорта Домодедово 11 февраля. Он должен был прибыть в Орск, однако после взлёта потерпел крушение. По данному факту возбуждено уголовное дело. В результате трагедии погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Выжить никому не удалось. Обломки самолёта обнаружили в Раменском районе Московской области. Сейчас поисковая операция МЧС перешла в завершающую фазу.

http://nsn.fm/incident/geroy-rf-o-krushenii-an-148-ne-nuzhno-pryatat-tupost-letchikov.html
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Русский обыватель13 февраля 2018, 20:24
[***]
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Горожанин13 февраля 2018, 20:28
В ответ на комментарий пользователя
Интересно, перед взлётом рейса, командир отказался от обработки воздушного судна от объединения. И при этом, система обогрева параметрических прёмников была выключена. Не логично. Что за куйня?
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Дебил,был выключен обогрев датчиков,причём тут обработка?
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0
Согласны с автором?
12813 февраля 2018, 20:34
В ответ на комментарий пользователя
Эксперты с большей долей вероятности считают крушение Ан-148 в Раменском районе Подмосковья террористическим актом.

Вероятность теракта на борту лайнера – 90%. Об этом в эфире "Коммерсант FM" заявил авиаэксперт, майор ВВС Андрей Красноперов.

По словам специалиста, пилоты должны отчитываться о любых внештатных ситуациях, которые происходят на борту лайнера. "Всегда идет доклад, когда есть время для этого – это закон для летчика. Что-то быстро разрушило самолет еще в воздухе", – заявил он.

Самолет Ан-148 потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, между населенными пунктами Заворово и Степановское в Раменском районе Московской области. Сообщается, что лайнер, который вылетел из аэропорта Домодедово и должен был выполнить рейс из Москвы в Орск, пробыл в воздухе всего две минуты.

Очевидцы крушения авиалайнера сообщили, что перед падением на борту самолета произошел взрыв. По их словам, сначала на борту лайнера "что-то взорвалось под крылом", потом начался пожар.

Затем, отметили свидетели трагедии, произошла еще одна вспышка, после чего самолет резко пошел вниз. "Вспышку видели все. Все было так быстро", – передает слова очевидцев телеграм-канал Mash.
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Знать бы кто такой Андрей Красноперов и почему ему можно доверять
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Валера Астахов13 февраля 2018, 20:41
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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Ирина Ковалева13 февраля 2018, 20:53
Вcex жeлaющих рaбoтать вмecтe c нaшим сaйтoм - прoшy внимaния! Уникaльный спoсоб дохoда, кoторый смoжет вaс yдивить.
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Горожанин13 февраля 2018, 21:03
В ответ на комментарий пользователя
Знать бы кто такой Андрей Красноперов и почему ему можно доверять
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не он один так думает, листайте, ищите информацию. Вы живете в стране где вранье на первом месте, так почему же вы верите МАК ?
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Горожанин13 февраля 2018, 21:05
В ответ на комментарий пользователя
Дебил,был выключен обогрев датчиков,причём тут обработка?
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Один советский летчик сказал, то что был выключен датчик или как его там, никак не должно было повлиять на это ! обогрев происходит за 40 секунд ! ерунду всякую пишут
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12813 февраля 2018, 21:08
В ответ на комментарий пользователя
не он один так думает, листайте, ищите информацию. Вы живете в стране где вранье на первом месте, так почему же вы верите МАК ?
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Потому, что МАК - это Межгосударственный авиационный комитет, в который, например, входит страна производитель самолётов - Украина (в данном конкретном случае). Думаете, они себя в обиду дадут?
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Ряд громких задержаний в Татарстане — совпадение или это связано с предстоящими выборами?

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Нет, это совпадениеДа, это связано с грядущими в 2018 году выборами президента
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