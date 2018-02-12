Стала известна основная версия крушения Ан-148 под Москвой

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию катастрофы самолета Ан‑148 назвала предварительную причину крушения после расшифровки данных бортового параметрического самописца. Об этом сообщается на сайте МАК. Причина - обледенение приемников полного давления.

- Предварительный анализ зарегистрированной информации, а также анализ аналогичных случаев, имевших место в прошлом, позволяют предполагать, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полёта на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением ППД (приемников полного давления) при выключенном состоянии систем их обогрева, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе всего полета обогрев всех трех приемников полного давления (ППД) находился в выключенном состоянии.

Самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148, выполнявший рейс № 703 Домодедово - Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. На борту находился 71 человек, в том числе 32-летняя жительница Казани Екатерина Насырова. Все погибли.

После крушения самолет оставил воронку глубиной порядка 2,5 метра. Сообщалось, что на месте крушения обнаружено более 1,4 тыс фрагментов тел и около 500 фрагментов воздушного судна.