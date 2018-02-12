Суд начал банкротство татарстанской авиакомпании «ВИМ-Авиа»

Арбитражный суд Татарстана начал банкротство авиакомпании "ВИМ- Авиа", об этом сообщает ТАСС.

Исковое заявление было подано в ноябре 2017 года, в ходе предыдущего судебного заседания 7 февраля представитель "ВИМ-Авиа" заявил о готовности авиакомпании погасить задолженность перед "Спектр-Авиа" в размере 3,7 миллиона рублей и банком "Российский кредит" (сумма требований - 72,77 млн рублей), предоставив суду соответствующее гарантийное письмо гендиректора компании.

Суд предоставил "ВИМ-Авиа" пять дней на погашение долга. Однако долг погашен не был. Сегодня было принято решение о введении процедуры наблюдения.

Авиакомпания "ВИМ Авиа" 25 сентября объявила о прекращении чартерных рейсов, так как из-за долгов самолеты авиакомпании не смогли вылететь из аэропорта Домодедово. Оказалось, что перевозчик задолжал аэропорту около 500 млн руб. за обслуживание самолетов. Кроме того, против руководства "ВИМ-Авиа" было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Должностных лиц авиакомпании заподозрили в получении 1 млн руб. за продажи билетов, несмотря на то что в компании знали об отсутствии денег на выполнение обязательств перед пассажирами.

Основатель авиакомпании Рашид Мурсекаев первое время участвовал в антикризисных мероприятиях, но 27 сентября перестал выходить на связь. Выяснилось, что он вместе со своей женой Светланой Мурсекаевой (владелец 99% акций) уехал из России.

Компания "ВИМ Авиа" зарегистрирована в Сабинском районе Татарстана, однако ее центральный офис находится в Москве.