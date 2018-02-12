В Казани завели дело на парня, который забрал из лотка банкомата оставленные там деньги

В Казани было возбуждено дело на 26-летнего парня, который в отделении одного из банков забрал в лотке банкомата забытые там деньги. Информацию об этом подтвердил источник ProKazan.ru.

- Предварительно, вечером 16 января в одном из банков по проспекту Ямашева 51-летний клиент банка захотел снять деньги со своей карты, однако, не дождавшись, пока ему выдадут деньги, перешел за соседний банкомат. Эти деньги (23 тысячи рублей) в лотке и нашел подозреваемый, который забрал их себе, - сообщили ProKazan.ru.

В результате 5 февраля было возбуждено дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба".

- 12 февраля у себя дома в квартире по улице Чистопольская подозреваемый был задержан, у него были обнаружены деньги, - рассказали ProKazan.ru.

Сейчас парень находится под подпиской о невыезде, продолжается расследование.