В Казани будут заменены почти 200 лифтов с истекшим сроком эксплуатации

В Казани в текущем году будут заменены или модернизированы 193 лифта с истекшим сроком эксплуатации. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции журналистам рассказал государственный инспектор Приволжского управления Ростехнадзора Дмитрий Пиминов.

Отметим, что максимальный срок работы лифта — 25 лет. Однако, если лифты работают в исправном состоянии срок эксплуатации может быть продлен на один год.

- Замена отечественного лифта обойдет примерно в 2 млн рублей, - сообщили на пресс-конференции.

Всего в Казани за прошлый год по программе капремонта заменено 137 лифтов. Инспекторы провели 170 проверок. Из них 67 — плановые проверки, 103 — внеплановые проверки.

- При проверке были выявлены следующие нарушения: не отрегулировано грузовзвешивающее устройство, отсутствие освещения, не выставлена точность автоматической остановки кабины на этажах и другие нарушения, - добавил Пиминов.