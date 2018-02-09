В Казани мужчина под предлогом расширения бизнеса похитил 437 млн рублей

В Казани 56-летний учредитель одной из городских фирм под предлогом расширения бизнеса похитил 437 млн рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- В качестве учредителя фирмы, мужчина организовал лабораторно-производственную линию по изготовлению композитов. Затем под предлогом расширения бизнеса инвесторы выделили ему на строительство промышленного комплекса 437 миллионов рублей, - говорится в сообщении.

Мужчина знал, что больше денег ему не выделят, поэтому заключил заведомо нецелесообразный контракт с иностранными партнерами на поставку 12 производственных линий.

- Их стоимость превышала 1 млрд рублей. Обвиняемый в качестве предоплаты перечислил 25%, что составило 300 млн рублей, - сообщила Волк.

При этом мужчина в дальнейшем не предпринимал никаких мер для возврата этих денег. Кроме того, он оформил несколько кредитов на себя и сотрудников своей организации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.