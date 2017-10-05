Депутаты Госсовета РТ предложили ввести штраф за изгнание животных

Депутаты Госсовета РТ предложили ввести штраф за изгнание домашних животных. Об этом заявили сегодня в ходе заседания в комитете Госсовета РТ.

- Человек, который хочет иметь животное, должен иметь возможность его содержать, потому что по прошествии времени животные часто становятся лишними и их изгоняют из дома, - считают они.

Кроме того, на заседании было отмечено, что депутаты будут держать на контроле вопрос содержания безнадзорных животных.

Так, в прошлом году было отловлено более 26 тыс собак и 5 тыс кошек. В Казани же службой «ВедДом» было отловлено 8,2 тыс собак. Всего количество беспризорных животных снизилось на 14,8%.