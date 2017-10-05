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В Казани еду для бедных горожан начнут раздавать еще на одной улице

В Казани еду для бедных горожан начнут раздавать еще на одной улице
16+
Фото: kzn.ru
Организаторы планируют раздавать около 50 порций еды в день

В Казани раздавать бесплатную еду для бедных жителей города решили еще на одной улице - в Московском районе города около дома №25 по улице Воровского. Об этом сообщает официальный портал мэрии города.

- В рамках тестового периода (в течение ближайших двух недель) горячее питание на новой точке будет организовано по четвергам в 12:30 и субботам в 16:30. В случае востребованности фудтрак станет работать чаще. Организаторы проекта планируют раздавать около 50 порций еды в день – первое, второе блюдо, хлеб и напиток, - отмечается в сообщении.

Также бесплатную еду раздают в сквере по улице Бурхана Шахиди (понедельник – 14.00, вторник – 10.30, четверг – 15.00, пятница – 10.30, суббота – 15.00), по вторникам машина приезжает в Дом ветеранов в Приволжском районе Казани.
 

Кстати

Идея "Доброго фудтрака" впервые обсуждалась на круглых столах "Доброй Казани".  Сейчас проект реализуется совместно с благотворительными фондами "Закят" и "Пища жизни" и мечетью "Ярдэм". Инициатором проекта выступил депутат Казанской городской Думы Рустам Рамазанов, а генеральным партнером проекта стала одна из частных компаний, которая приобрела фудтрак и обеспечила закупку экологичной посуды.

Напомним, ранее ProKazan.ru опубликовал репортаж из сквера, куда привозит еду для нуждающихся "Добрый фудтрак". Свыше половины собравшихся тогда за едой людей были не бездомными, а просто бедными. Так, одной из пришедших за обедом пенсионерок просто не хватает маленькой пенсии даже на еду. Она живет в квартире со своей дочерью и внуком. Зять давно ушел из семьи и никак не помогает. Из своих восьми тысяч рублей пенсии четыре тысячи она отдает за квартплату, еще четыре уходит на оплату кредита за квартиру. Дочь пенсионерки работала нянечкой в детском саду и как могла обеспечивала семью. Но недавно из-за проблем со здоровьем ей пришлось уволиться, и сводить концы с концами стало почти невозможно.
N. Vildanov, 09.02.2018, 15:32
Тэги: Еда
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Комментарии

Ильнур Рамазанов09 февраля 2018, 15:47
А мы продолжаем прощать долги, вести дорогие войны, закрываем глаза на коррупционеров и все знаем итоги коронации 2018. Чугунное терпение или слабость и безразличие?
Лучший комментарий
3
27
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Форвард09 февраля 2018, 15:51
Сейчас каждый 3й бедный. Представляю какая драка начнется за бесплатную еду.
2
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Горожанин09 февраля 2018, 16:10
Ну и что,зато Путин самый богатый на планете,за Путина дорогие горожане
5
9
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Горожанин09 февраля 2018, 16:10
Пора переезжать в Казань...Жрать нечего(
3
3
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Горожанин09 февраля 2018, 16:19
Горячие обеды также раздают в Церкви на Горках (ул. Сафиуллина, дом 7, приход прп. Серафима Саровского) по понедельникам, средам и пятницам с 8.00 до 9.00. В обед входит: суп, второе, пирожки, хлеб, конфетки, сахар и чай. Все раздается в одноразовых контейнерах. Ларек для раздачи обедов находится на территории храма.
0
10
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Горожанин09 февраля 2018, 16:27
В ответ на комментарий пользователя
Ленивый, а не бедные. Знаю о чём говорю, если человек захочет, то точно сможет себе на плошку супа заработать.
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есть еще нетрудоспособные пенсионеры с минимальной пенсией...
0
15
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Горожанин09 февраля 2018, 16:27
В ответ на комментарий пользователя
Ленивый, а не бедные. Знаю о чём говорю, если человек захочет, то точно сможет себе на плошку супа заработать.
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Ни хуха ты не знаешь..Бедный это не только про плошку супа, это уже нищий, а бедных реально много. Многие работают и хватает только на еду и ЖКХ.
0
13
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Горожанин09 февраля 2018, 16:57
В ответ на комментарий пользователя
Ленивый, а не бедные. Знаю о чём говорю, если человек захочет, то точно сможет себе на плошку супа заработать.
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Ты не прав . Я после операции группу не дают с удовольствием бы работал но не могу по себе не суди не будеш судим. А эти молодцы большое добро делают
0
13
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света09 февраля 2018, 16:59
ЖКХ очень много денег съедает!!!! На еду не остается....
1
11
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Горожанин09 февраля 2018, 17:40
В ответ на комментарий пользователя
ЖКХ очень много денег съедает!!!! На еду не остается....
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Нат своей замле мы платим какому то дяди х.з. за что . Хотя сам же народ и работает на предприятиях. Но народ не богатеет , а богатеет дядя .Вот и напрашивается , если этот дядя по сути никуя не делает , почему и за что он себе все хапает ? Или электричество ,газ и др. жизненно необходимые вещи так трудно продать ?
0
1
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Горожанин09 февраля 2018, 17:57
После выборов списки улиц придеться расширять,бедние будут еще беднее,а богатые еще богаче,рыночный чиновный капитализм.
0
4
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Горожанин09 февраля 2018, 18:06
В ответ на комментарий пользователя
Горячие обеды также раздают в Церкви на Горках (ул. Сафиуллина, дом 7, приход прп. Серафима Саровского) по понедельникам, средам и пятницам с 8.00 до 9.00. В обед входит: суп, второе, пирожки, хлеб, конфетки, сахар и чай. Все раздается в одноразовых контейнерах. Ларек для раздачи обедов находится на территории храма.
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Кстати, в этой Церкви имеется: 1. социальная служба - помощь малообеспеченным людям (в основном продукты питания), приём по понедельникам и средам; 2.проводятся консультации для мам и беременных женщин, попавших в трудную ситуацию - консультации по вторникам и четвергам; 3. помощь людям с алкогольной и наркотической ависимостью - среда 19.00.
Думаю, что в нашем городе есть много общественных организаций, занимающихся помощью людям.
"Добрый фудтрак" - молодцы!
О таких организациях люди должны знать, чтобы направлять нуждающихся.
0
4
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Горожанин09 февраля 2018, 18:15
В ответ на комментарий пользователя
Сейчас каждый 3й бедный. Представляю какая драка начнется за бесплатную еду.
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Ну ну, не нужно прибедняться. Я и вижу, как каждый третий с айфоном ходит
2
0
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Горожанин09 февраля 2018, 18:16
В ответ на комментарий пользователя
Кстати, в этой Церкви имеется: 1. социальная служба - помощь малообеспеченным людям (в основном продукты питания), приём по понедельникам и средам; 2.проводятся консультации для мам и беременных женщин, попавших в трудную ситуацию - консультации по вторникам и четвергам; 3. помощь людям с алкогольной и наркотической ависимостью - среда 19.00.
Думаю, что в нашем городе есть много общественных организаций, занимающихся помощью людям.
"Добрый фудтрак" - молодцы!
О таких организациях люди должны знать, чтобы направлять нуждающихся.
Развернуть
да, потому что об этом почему-то редко делают публикации. Добро не вызывает интерес, лучше публиковать же всякие криминальные сводки или про чиновников, что нибудь пожелтее
0
2
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Горожанин09 февраля 2018, 18:18
В ответ на комментарий пользователя
Ты не прав . Я после операции группу не дают с удовольствием бы работал но не могу по себе не суди не будеш судим. А эти молодцы большое добро делают
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Много действительно ленивых. Вспомните бомжа, которому вместо денег дашь хлеб, так он тебя дураком назовет и денег потребует...бывали такие случаи. Но есть те, кто действительно не может работать по физ.состоянию, не спорю. Только большинство это ленивые лодыри алкаши...
0
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Горожанин09 февраля 2018, 18:19
В ответ на комментарий пользователя
Ты не прав . Я после операции группу не дают с удовольствием бы работал но не могу по себе не суди не будеш судим. А эти молодцы большое добро делают
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в конце концов можно устроится хоть дворником, но работать.
2
0
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Горожанин09 февраля 2018, 18:54
В ответ на комментарий пользователя Ильнур Рамазанов
А мы продолжаем прощать долги, вести дорогие войны, закрываем глаза на коррупционеров и все знаем итоги коронации 2018. Чугунное терпение или слабость и безразличие?
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Да потому что верхушка держится на зомби патриотах !
0
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Горожанин09 февраля 2018, 19:03
В ответ на комментарий пользователя
в конце концов можно устроится хоть дворником, но работать.
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Дворникам платят по 5-10тыс. думаешь на эти деньги можно прожить
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Горожанин09 февраля 2018, 19:09
В ответ на комментарий пользователя
в конце концов можно устроится хоть дворником, но работать.
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Это при коммуняках, устроившись.дворником можно было квартиру однокомнатную получить. И зарплата приличной была. А сегодня дворники работают, а деньги в карман кладут УК.
0
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Горожанин09 февраля 2018, 19:11
В ответ на комментарий пользователя
Ну ну, не нужно прибедняться. Я и вижу, как каждый третий с айфоном ходит
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За бесплатной едой?
0
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Ага09 февраля 2018, 19:19
Вот об этом пусть горшок и рассказывает, когда по миру путешествует. Мол, "а у нас ещё на одной улице стали еду раздавать нуждающимся!"
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Задержания молодых людей на Жилплощадке: беспредел или необходимые меры?

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