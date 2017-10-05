В Казани еду для бедных горожан начнут раздавать еще на одной улице

В Казани раздавать бесплатную еду для бедных жителей города решили еще на одной улице - в Московском районе города около дома №25 по улице Воровского. Об этом сообщает официальный портал мэрии города.
- В рамках тестового периода (в течение ближайших двух недель) горячее питание на новой точке будет организовано по четвергам в 12:30 и субботам в 16:30. В случае востребованности фудтрак станет работать чаще. Организаторы проекта планируют раздавать около 50 порций еды в день – первое, второе блюдо, хлеб и напиток, - отмечается в сообщении.
Кстати
Идея "Доброго фудтрака" впервые обсуждалась на круглых столах "Доброй Казани". Сейчас проект реализуется совместно с благотворительными фондами "Закят" и "Пища жизни" и мечетью "Ярдэм". Инициатором проекта выступил депутат Казанской городской Думы Рустам Рамазанов, а генеральным партнером проекта стала одна из частных компаний, которая приобрела фудтрак и обеспечила закупку экологичной посуды.