В Казани еду для бедных горожан начнут раздавать еще на одной улице

Организаторы планируют раздавать около 50 порций еды в день

В Казани раздавать бесплатную еду для бедных жителей города решили еще на одной улице - в Московском районе города около дома №25 по улице Воровского. Об этом сообщает официальный портал мэрии города.

- В рамках тестового периода (в течение ближайших двух недель) горячее питание на новой точке будет организовано по четвергам в 12:30 и субботам в 16:30. В случае востребованности фудтрак станет работать чаще. Организаторы проекта планируют раздавать около 50 порций еды в день – первое, второе блюдо, хлеб и напиток, - отмечается в сообщении.

Также бесплатную еду раздают в сквере по улице Бурхана Шахиди (понедельник – 14.00, вторник – 10.30, четверг – 15.00, пятница – 10.30, суббота – 15.00), по вторникам машина приезжает в Дом ветеранов в Приволжском районе Казани.

Кстати



Идея "Доброго фудтрака" впервые обсуждалась на круглых столах "Доброй Казани". Сейчас проект реализуется совместно с благотворительными фондами "Закят" и "Пища жизни" и мечетью "Ярдэм". Инициатором проекта выступил депутат Казанской городской Думы Рустам Рамазанов, а генеральным партнером проекта стала одна из частных компаний, которая приобрела фудтрак и обеспечила закупку экологичной посуды.