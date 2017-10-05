Завтра в Казани будет без осадков и 11 градусов мороза

Завтра, 10 февраля, в Казани ожидается облачная погода, без осадков. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер юго-восточный слабый. Минимальная температура воздуха ночью 14-16 градусов мороза, при прояснениях до -19 градусов. Максимальная температура воздуха днем 9-11 градусов мороза. На дорогах гололедица.