В Казани сестра зарезала младшего брата

В Казани в доме по улице Краснооктябрьская накануне 43-летняя женщина зарезала своего 38-летнего младшего брата, об этом происшествии сообщили в пресс-службе Росгвардии по РТ, также подробности появились в соцсетях.

Преступление случилось минувшей ночью.

- Около 23:00 женщина, проживавшая вместе с братом в одном доме, поругалась с ним в ходе застолья, и ударила его ножом в грудь. От полученной травмы тот скончался на месте, - сообщили ProKazan.ru.

Женщину задержали, в отношении нее возбудили дело по статье "Убийство". Отмечается, что ранее женщина уже была судима.