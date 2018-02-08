В Татарстане чиновника заподозрили в незаконном бизнесе

В Татарстане начальника управления сельского хозяйства и продовольствия минсельхозпрода РТ в Дрожжановском районе 51-летнего Ирека Мухаметзянова заподозрили в незаконном бизнесе, сообщает Следственный комитет РТ.

Так, по данным следствия, с 2016 года по настоящее время Мухаметзянов лично и через мужа сестры участвовал в управлении фермерским хозяйством «Идиятуллин Ф.А.», осуществляя ему покровительство, в том числе предоставляя разного рода льготы и преимущества.

- Между фермерским хозяйством и одной из фирм был заключен договор, согласно которому Мухаметзянов передал на хранение в фирму зерновые культуры, - сообщили в СК.

Противоправную деятельность подозреваемого выявили в феврале 2018 года. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). Свою вину мужчина не признал. Расследование продолжается.