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В Татарстане чиновника заподозрили в незаконном бизнесе

В Татарстане чиновника заподозрили в незаконном бизнесе
16+
Фото: ProKazan.ru

В Татарстане начальника управления сельского хозяйства и продовольствия минсельхозпрода РТ в Дрожжановском районе 51-летнего Ирека Мухаметзянова заподозрили в незаконном бизнесе, сообщает Следственный комитет РТ.

Так, по данным следствия, с 2016 года по настоящее время Мухаметзянов лично и через мужа сестры участвовал в управлении фермерским хозяйством «Идиятуллин Ф.А.», осуществляя ему покровительство, в том числе предоставляя разного рода льготы и преимущества.

- Между фермерским хозяйством и одной из фирм был заключен договор, согласно которому Мухаметзянов передал на хранение в фирму зерновые культуры, - сообщили в СК.

Противоправную деятельность подозреваемого выявили в феврале 2018 года. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). Свою вину мужчина не признал. Расследование продолжается. 

Люция Кашапова, 08.02.2018, 18:51
Тэги: Деньги
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Комментарии

Ага08 февраля 2018, 18:56
Вся власть по такой схеме работает, удивили! Представляю недоумение на лице подозреваемого, когда ему сказали, в чем обвиняют его.
Лучший комментарий
0
49
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герцог08 февраля 2018, 19:19
Бизнес законным не бывает.
4
5
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Горожанин08 февраля 2018, 19:20
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ !!!
0
11
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Горожанин08 февраля 2018, 21:44
Клоуны :-D:-D:-D
0
6
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Горожанин08 февраля 2018, 22:06
ЖУЛИКИ ,одни кругом ЖУЛИКИ . Расплодились в России , Татарстане , а в СССР , народ был добрее , честнее. КУДА КАТИМСЯ ? ? ? ДЕДУЛЬКА
2
5
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Горожанин08 февраля 2018, 23:13
В ответ на комментарий пользователя
Вся власть по такой схеме работает, удивили! Представляю недоумение на лице подозреваемого, когда ему сказали, в чем обвиняют его.
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Нет но там реально по показателям хуже всех работают ни какого бизнеса то и нет кроме этого
0
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Горожанин09 февраля 2018, 02:34
Он не знал, что только салоны красоты можно женам открывать?
0
2
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Саня Максимов09 февраля 2018, 04:25
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
1
0
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Горожанин09 февраля 2018, 05:53
Да у любого главы магазин в городе
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