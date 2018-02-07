В Татарстане осудили депутата, который из-за долга порезал лицо знакомому

В Рыбно-Слободском районе Татарстана осудили депутата сельсовета, который в селе Полянка напал и порезал лицо своему знакомому из-за долга в 30 тысяч рублей. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры РТ.

Как стало известно в суде, жена депутата взяла у семьи потерпевшего в долг под процент 30 тысяч рублей, которые своевременно не вернула.

5 октября прошлого года депутат в своем гараже встретился с кредитором, в какой-то момент они поссорились. Депутат начал угрожать знакомому убийством, при этом ножом порезав тому лицо.

Было возбуждено дело по статьям "умышленное причинение легкого вреда здоровью" и "угроза убийством", свою вину депутат не признал. Его приговорили к 200 часов обязательных работ.