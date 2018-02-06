Владельцу сети «ТатМака» пообещали вернуть деньги, зависшие в «Татфондбанке»

Владельцу сети быстрого питания «ТатМака» Олегу Абдульменеву вернут 410 тыс рублей, которые зависли на счетах в «Татфондбанке». Об этом сообщает пресс-служба республиканского фонда поддержки.

- У нас в «Татфондбанке» зависли оборотные средства, которыми мы расплачивались в первую очередь с поставщиками, - сообщил он.

Отметим, что 1 ноября 2017 года стартовал первый этап, в рамках которого Фонд оказывает поддержку юрлицам, состоящим в третьей очереди реестра требований кредиторов «Татфондбанка» и «ИнтехБанка», с суммой требования до 300 тыс рублей. Первый этап продлится до 1 мая 2018 года.

А с 1 февраля Фонд параллельно оказывает поддержку вышеуказанным юридическим лицам, но уже в размере до 500 тыс рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане за прошедшую неделю пострадавшим вкладчикам «Татфондбанка» вернули 10,5 млн рублей. Всего же по искам прокуроров 144 вкладчикам было выплачено более 151 млн рублей.