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В Альметьевске отправили под домашний арест экс-главу уголовного розыска, сбившего мужчину

В Альметьевске отправили под домашний арест экс-главу уголовного розыска, сбившего мужчину
16+
Фото: скриншот

В Альметьевске накануне был отправлен под домашний арест экс-начальник уголовного розыска города 34-летний Дмитрий Игнатов, сбивший в пьяном состоянии пешехода и уехавший с места ДТП. Официально в пресс-службе МВД по РТ опровергают его руководящую должность, называя старшим оперуполномоченным отдела по борьбе с имущественными преступлениями. 

Напомним, около 5 часов утра 3 февраля майор полиции на служебной "Ладе Гранта" напротив дома №178 по улице Советской на пешеходном переходе не пропустил и сбил мужчину, переходившего дорогу на мигающий желтый сигнал светофора. После этого ДТП он скрылся, его задержали примерно полчаса спустя сотрудники ГИБДД около его дома. Спустя несколько часов он был уволен из МВД, Следственный комитет возбудил дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". 

Замначальника уголовного розыска альметьевского ОМВД, в чьем подчинении находился Игнатов, и ряд руководителей отдела полиции получили дисциплинарные взыскания.

В суде было принято решение отправить майора под домашний арест, сейчас продолжается расследование.

Денис Зарипов, 06.02.2018, 16:49
Тэги: ДТП
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Комментарии

Дмитрий06 февраля 2018, 16:58
Куда же еще ?? Иди мол пока дома посиди , а как все стихнет мы тебя реабилитируем !!
Лучший комментарий
1
19
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Горожанин06 февраля 2018, 16:58
В СИЗО мест чтоль нет, а СК!?
1
19
Согласны с автором?
Димон06 февраля 2018, 17:33
"В Альметьевске накануне был отправлен под домашний арест экс-начальник уголовного розыска города 34-летний Дмитрий Игнатов, …Замначальника уголовного розыска альметьевского ОМВД, в чьем подчинении находился Игнатов, и ряд руководителей отдела полиции получили дисциплинарные взыскания." Проказан опять чего то напутал. Начальник уголовного розыска находился в подчинении у зам начальника уголовного розыска?
3
9
Согласны с автором?
Александр Сергеевич06 февраля 2018, 17:34
Он ещё и на служебной машине человека сбил ! Ментяра погонный , ещё и в рабочее время бухал гнида ! А руководители его что в это время делали ??? Гнать с работы всех !
1
14
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Горожанин06 февраля 2018, 17:47
Он же элита Альметьевск а. А таких в сизо не садят
0
9
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Горожанин06 февраля 2018, 17:50
В ответ на комментарий пользователя
"В Альметьевске накануне был отправлен под домашний арест экс-начальник уголовного розыска города 34-летний Дмитрий Игнатов, …Замначальника уголовного розыска альметьевского ОМВД, в чьем подчинении находился Игнатов, и ряд руководителей отдела полиции получили дисциплинарные взыскания." Проказан опять чего то напутал. Начальник уголовного розыска находился в подчинении у зам начальника уголовного розыска?
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А это вы не видели? "Официально в пресс-службе МВД по РТ опровергают его руководящую должность, называя старшим оперуполномоченным отдела по борьбе с имущественными преступлениями"

И тогда все логично
0
3
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ТатарчоноК06 февраля 2018, 18:31
Реформа МВД - это коррумпированная пыль в глаза обществу..
0
9
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Горожанин06 февраля 2018, 18:39
Всех провинившихся власть имущих отправляют максимум под домашний арест- даже не удивлён, вот тебе и едресня....
1
12
Согласны с автором?
Горожанин06 февраля 2018, 19:11
В ответ на комментарий пользователя
В СИЗО мест чтоль нет, а СК!?
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А че случилось то, за что сажать...
5
2
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Пятиэтажка06 февраля 2018, 19:50
А тебя сразу бы на 5 лет отправили а не под домашний арест.
0
10
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Горожанин06 февраля 2018, 21:59
Ему нельзя в сизо он грешен
0
0
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сила крылов07 февраля 2018, 02:48
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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