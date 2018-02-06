В Альметьевске отправили под домашний арест экс-главу уголовного розыска, сбившего мужчину

В Альметьевске накануне был отправлен под домашний арест экс-начальник уголовного розыска города 34-летний Дмитрий Игнатов, сбивший в пьяном состоянии пешехода и уехавший с места ДТП. Официально в пресс-службе МВД по РТ опровергают его руководящую должность, называя старшим оперуполномоченным отдела по борьбе с имущественными преступлениями.

Напомним, около 5 часов утра 3 февраля майор полиции на служебной "Ладе Гранта" напротив дома №178 по улице Советской на пешеходном переходе не пропустил и сбил мужчину, переходившего дорогу на мигающий желтый сигнал светофора. После этого ДТП он скрылся, его задержали примерно полчаса спустя сотрудники ГИБДД около его дома. Спустя несколько часов он был уволен из МВД, Следственный комитет возбудил дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Замначальника уголовного розыска альметьевского ОМВД, в чьем подчинении находился Игнатов, и ряд руководителей отдела полиции получили дисциплинарные взыскания.

В суде было принято решение отправить майора под домашний арест, сейчас продолжается расследование.