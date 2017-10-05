Проректор Казанской семинарии назвал грехом увлечение смартфонами

Проректор по учебной работе Казанской православной духовной семинарии иерей Алесандр Ермолин назвал грехом увлечение смартфонами.

- 10 лет назад почти никто не знал, что такое айфон, а сейчас даже дети разбираются в их сериях. Веками человеку был известен грех праздности. Два-три века назад человеку, чтобы предаться праздности, надо было бесцельно шататься по городу, а сейчас для этого достаточно включить свой телефон, - приводит слова Ермолина пресс-служба Казанской епархии.

По его словам, это тот же грех, только в другой обертке.

Напомним, ранее митрополит Казанский и Татарстанский Феофан заявил, что внедрение электронных технологий в документы ограничивает права верующих.

- Очень многих волнует внедрение электронных технологий в документы граждан страны. Раньше это был ИНН, сейчас поднимают проблему чипизации и прочих технологий. В какой-то степени это ограничивает права верующих, - считает митрополит.

По его словам, гражданам пытаются навязать некое чипирование неизвестной информацией.