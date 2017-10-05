Наверх
Ощущение, что попал в Чернобыль: что скрывают заброшенные дома на Назарбаева
14:42, сегодня22
В Татарстане полицейские избили мужчину на Сабантуе
17:07, сегодня3
"Похищенного" в Казани мальчика нашли в Санкт-Петербурге
16:59, сегодня1
В Альметьевске отправили под домашний арест экс-главу уголовного розыска, сбившего мужчину
16:49, сегодня2
Более половины дворов Казани очистили от снега
16:37, сегодня17
Следственный комитет проверит пожар на "Казаньоргсинтезе"
16:26, сегодня2
Реклама
Завтра в Казани будет без осадков и 9 градусов мороза
16:11, сегодня
В Казани девушка познакомилась с парнем на сайте знакомств и потеряла 800 тысяч рублей
16:07, сегодня22
Более 28 000 автомобилей было передано компанией ВТБ Лизинг в 2017 году
15:58, сегодня
«Рубин» в контрольном матче на сборах обыграл венгерский клуб
15:51, сегодня
В Казани разгромили популярную кофейню Coffee Bean: возбуждено уголовное дело
15:30, сегодня12
Проректор Казанской семинарии назвал грехом увлечение смартфонами
15:26, сегодня12
В Казани самую «убитую» дорогу города закрыли для ремонта ливневок
14:46, сегодня10
В Казани двое в масках подожгли дом менеджера, кинув в окно коктейль Молотова
14:34, сегодня7
В Казани осудили банду из Юдино, убившую беременную и еще четырех человек
14:02, сегодня12
В Гидромецентре назвали "виновника" казанского снегопада и рассказали, вернется ли он в РТ
13:59, сегодня3
Глава Минсельхоза России сравнил Татарстан с сырьевым придатком
13:55, сегодня16
Министр из Татарстана может возглавить правительство Дагестана после массовых арестов
13:45, сегодня21
Активисты нашли в Татарстане недостроенные дома, которые опасны для людей
13:03, сегодня4
Четыре жителя Татарстана погибли в страшном ДТП в Самарской области
12:44, сегодня7
Экологи РТ не нашли выбросов после пожара в районе «Казаньоргсинтеза»
12:15, сегодня18
Верховный суд РТ поддержал освобождение Роберта Мусина под домашний арест
11:59, сегодня48
В Казани водитель на «Газели» сбил 9-летнюю девочку
11:41, сегодня
В Казани женщина забила трубой бомжа и попыталась сжечь его
11:26, сегодня22
В Татарстане после мощного снегопада открыли все трассы для движения
11:06, сегодня11
В Казани наказали волонтера Навального, который клеил на остановке листовки
10:50, сегодня44
Власти Казани запретили проводить на улице Баумана акцию, посвященную гербу Татарстана
10:48, сегодня16
Шесть казанских школ вошли в топ-200 лучших учебных заведений России
10:27, сегодня7
Полиция не нашла клеветы в вытоптанном на снегу у казанского Кремля слове «Воры»
09:58, сегодня24
На Меридианной сожгли BMW X6 директора стройкомпании
09:40, сегодня20
В Татарстане скончался мальчик, получивший травмы при отработке приемов в спортзале
09:05, сегодня9
СМИ: жителей России обяжут следить за гостями-иностранцами
08:41, сегодня26
Ночью в Казани снег чистили 509 машин. Метшин оценил, как идет очистка
08:36, сегодня71
Сегодня в Казани ожидается снег и -8 градусов
06:18, сегодня
В Казани осудили банду обнальщиков, заработавших почти 17 млн рублей
19:06, 05.02.201829
Завтра в Казани ожидается снег и 8 градусов мороза
18:51, 05.02.20182
Взрывы? Выбросы? Погибшие? Что на самом деле произошло на «Оргсинтезе» в Казани
18:30, 05.02.201844
Аэропорт Казани возобновил работу в штатном режиме
18:26, 05.02.20183
В Татарстане объявлен в розыск экс-чиновник из Пестречинского района‍
17:59, 05.02.201829
Казань расчистят за 3 дня: на борьбу со снегопадом бросили 2800 дворников и 600 машин
17:51, 05.02.201866
В Татарстане уменьшился прожиточный минимум
17:40, 05.02.201835
В Татарстане под снежной лавиной погиб школьник
17:21, 05.02.201814
Онлайн ProKazan.ru: как Казань пережила сильнейший за 140 лет снегопад
17:15, 05.02.2018106
В этом году в Казани построят сразу четыре школы
17:09, 05.02.201814
В МЧС опровергли сообщения о выбросе аммиака и ртути после пожара на "Оргсинтезе"
16:51, 05.02.201832
Рустам Минниханов - журналистам: надо обрезание делать тем, кто не слушается
16:14, 05.02.201866
Активист из Татарстана, ставший первым осужденным в России за сепаратизм, покинул страну
15:59, 05.02.201850
Два смартфона по цене одного: выгодное предложение от «МегаФона» к 23 февраля и 8 марта
15:49, 05.02.201813
Мэрия Казани извинилась за нечищеные дороги
15:40, 05.02.2018105
Трамвайный коллапс в Казани: водители и кондукторы сами чистят пути от снега
15:31, 05.02.201835
Пострадавшим вкладчикам «Татфондбанка» вернули более 10 млн рублей
14:53, 05.02.201822
Смертельное ДТП на трассе в РТ: «легковушка» столкнулась с автобусом, погиб 1 человек
14:33, 05.02.201813
Из Раифского спецучилища сбежали двое подростков, их объявили в розыск
14:10, 05.02.201811
Мощный снегопад в Казани побил 140-летний рекорд
13:49, 05.02.201839
Россия увеличила экспорт бензина из-за переизбытка топлива‍
13:19, 05.02.201842
В Татарстане в одном из роддомов ветер сорвал крышу
13:01, 05.02.20183
В Казани сняли на видео, как инспектор ГИБДД перенес пенсионера через дорогу
12:47, 05.02.201826
Под Казанью будут судить депутата за самодельный пистолет, доставшийся ему от отца
12:33, 05.02.20187
В Казани на «Оргсинтезе» произошел пожар
12:27, 05.02.201850
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

Активисты нашли в Татарстане недостроенные дома, которые опасны для людей

Активисты нашли в Татарстане недостроенные дома, которые опасны для людей
16+
Фото: http://onf.ru/

Активисты общероссийского народного фронта нашли в Казани, Зеленодольске, Набережных Челнах и Нижнекамске недостроенные дома, которые представляют опасность для прохожих и жителей близлежащих домов.

Так, в ходе проверки в Челнах активисты обнаружили шесть таких объектов, два из которых расположены вблизи дома №25А на улице Кол Гали, рядом с детской площадкой, детским садом и реабилитационным центром для детей. Там постоянно собираются подростки и лица без места жительства. Отмечается, что в таком состоянии объекты уже находятся более 10 лет.

В Зеленодольске на контроле остаются два недостроя - помещение в промышленной части города, где школьник получил сильные травмы, а также строение неподалеку от санатория-профилактория.

А в столице Татарстана проблему с недостроями на улицах Бутлерова и Толстова решается.

- На Бутлерова восстанавливают ограждение, кроме этого, администрацией и собственником решается дальнейшая судьба здания. Касательно второго объекта, расположенного на улице Толстого, то там планируется завершить строительство жилого дома со встроенными помещениями, - сообщили общественники.

Напомним, ранее активисты ОНФ проверили, как очищают снег в центре Казани, так, на автобусных остановках были обнаружены двухметровые завалы снега, а автобусные полосы «исчезли» под снегом. Активисты сообщили, что приняли решение об инспекции после многочисленных звонков возмущенных жителей города. 

Люция Кашапова, 06.02.2018, 13:03
Тэги: Строительство, Зеленодольск
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Дмитрий06 февраля 2018, 13:41
Активисты онф кремлевские лакеи от которых мало толку !! Работают по заказу , а реальные проблемы они ни видят или ни хотят видеть !! Умеют только визжать на встречах с царем и бюджетные деньги осваивать !!!
1
4
Согласны с автором?
аю06 февраля 2018, 16:11
Камашова двоечница!!! Смотри , что пишешь !!!
1
2
Согласны с автором?
Горожанин06 февраля 2018, 17:16
В ответ на комментарий пользователя
Камашова двоечница!!! Смотри , что пишешь !!!
Развернуть
Кящяпава кроме двоек иногда даже и ТРОЙКИ получала ))))
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Задержания молодых людей на Жилплощадке: беспредел или необходимые меры?

До окончания голосования осталось:
Все правильно, профилактика ОПГ - это хорошоМолодые люди даже не шумели, что за беспредел?!
Голосов: 41
Голосовать
Голосов: 4
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru