Активисты нашли в Татарстане недостроенные дома, которые опасны для людей

Активисты общероссийского народного фронта нашли в Казани, Зеленодольске, Набережных Челнах и Нижнекамске недостроенные дома, которые представляют опасность для прохожих и жителей близлежащих домов.

Так, в ходе проверки в Челнах активисты обнаружили шесть таких объектов, два из которых расположены вблизи дома №25А на улице Кол Гали, рядом с детской площадкой, детским садом и реабилитационным центром для детей. Там постоянно собираются подростки и лица без места жительства. Отмечается, что в таком состоянии объекты уже находятся более 10 лет.

В Зеленодольске на контроле остаются два недостроя - помещение в промышленной части города, где школьник получил сильные травмы, а также строение неподалеку от санатория-профилактория.

А в столице Татарстана проблему с недостроями на улицах Бутлерова и Толстова решается.

- На Бутлерова восстанавливают ограждение, кроме этого, администрацией и собственником решается дальнейшая судьба здания. Касательно второго объекта, расположенного на улице Толстого, то там планируется завершить строительство жилого дома со встроенными помещениями, - сообщили общественники.

Напомним, ранее активисты ОНФ проверили, как очищают снег в центре Казани, так, на автобусных остановках были обнаружены двухметровые завалы снега, а автобусные полосы «исчезли» под снегом. Активисты сообщили, что приняли решение об инспекции после многочисленных звонков возмущенных жителей города.