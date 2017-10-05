Экологи РТ не нашли выбросов после пожара в районе «Казаньоргсинтеза», сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов РТ.

Специалисты ведомства выехали на место и взяли пробы воздуха, где произошло горение.

- Превышений по оксиду азота, диоксид азота, аммиака, сероводорода, диоксида серы – нет. Все показатели в пределах нормы, - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что контроль за состоянием качества атмосферного воздуха продолжается.

Напомним, накануне в 10.27 на территории ПАО «Казаньоргсинтез» произошло факельное горение на трубопроводе на площади 3 кв.м. В 10.45 возгорание ликвидировано. Как сообщили в МЧС, технологический процесс не пострадал. Пострадавших нет, ущерба для окружающей среды нет.

Чуть позже в МЧС РТ опровергли слухи о выбросе ртути и аммиака из-за пожара на «Оргсинтезе».