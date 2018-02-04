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Активист из Татарстана, ставший первым осужденным в России за сепаратизм, покинул страну

Активист из Татарстана, ставший первым осужденным в России за сепаратизм, покинул страну
16+
Фото: скриншот www.youtube.com/watch?v=CE2YPLtJg9k

Татарский активист, лидер отделения Татарского общественного центра в Набережных Челнах Рафис Кашапов покинул Россию и уехал на Украину. Об этом он сам сообщил на своей странице в соцсети.

Свое решение он объяснил тем, что его хотят оградить в активной политической деятельности. В настоящее время он находится в Киеве.

Напомним, Рафис Кашапов освободился из колонии 27 декабря 2017 года. В 2015 году его приговорили к трем годам за посты в соцсети, в которых он раскритиковал присоединение Крыма и предполагаемую агрессию России на Восточной Украине. Его признали виновным в совершении преступления по статье «Призывы к сепаратизму, публичные призывы к разжиганию ненависти и вражды по признаку национальности», он стал первым осужденным по этой статье в России.

Элина Валеева, 05.02.2018, 15:59
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Прохожий05 февраля 2018, 16:04
Первый пошел ...)))
13
31
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Габдулла05 февраля 2018, 16:05
Там ему и место!
30
42
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Горожанин05 февраля 2018, 16:07
Все боятся чего либо написать
13
25
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Горожанин05 февраля 2018, 16:20
Мало им михомайдана, теперь еще кашапмайдан намечатся. Нумерацию майданов к сожалению не помню.
19
20
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Горожанин05 февраля 2018, 16:51
не должно быть в россии , оппозиционных мнений, это вам не 90-е, как впрочем и оппозиционеров.Вперед - в светлое будущее!
18
14
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Горожанин05 февраля 2018, 16:55
Мы все сидим!
6
6
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 16:58
Мир не без добрых людей ?
3
2
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Горожанин05 февраля 2018, 16:59
Был ТОЦ,будет УТОЦ
2
14
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Горожанин05 февраля 2018, 17:04
Надеюсь найдется хороший ветеран АТО который успокоит Кашапку раз и навсегда как Вороненкова!:-D
11
18
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Ага05 февраля 2018, 17:08
Кашкаю трешку дали за болтовню, а Мусина на домашку за сп....ые миллиарды и сотни "обутых" людей.
Лучший комментарий
4
42
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин05 февраля 2018, 17:30
Кашапов это тот еще отморозок.
9
19
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Горожанин05 февраля 2018, 17:48
Всё [***]
0
0
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Горожанин05 февраля 2018, 18:09
В ответ на комментарий пользователя
Бу яштә җүнле кеше туган туфрагын ташлап читкә китәр микән...мөхәммәтҗанов икрам.
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Дорес Икрам жунле жирне кеше ташлап китми.
4
3
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Горожанин05 февраля 2018, 18:25
В ответ на комментарий пользователя
Дорес Икрам жунле жирне кеше ташлап китми.
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Неприличными словаме не выражацо! :-D
2
4
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Горожанин05 февраля 2018, 18:40
В ответ на комментарий пользователя
Был ТОЦ,будет УТОЦ
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ТОЦ ТОЦ ПЕРВЕРТОЦ бабушка здорова)))
1
4
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Горожанин05 февраля 2018, 18:42
В ответ на комментарий пользователя
Бу яштә җүнле кеше туган туфрагын ташлап читкә китәр микән...мөхәммәтҗанов икрам.
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Тормада черисен килмаса китасен Икрам жаный.
4
2
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БАЙРАМОВНА05 февраля 2018, 19:14
В ответ на комментарий пользователя
Вот-вот, несколько татар решили побеседовать. Но русские минусят и выражают недовольство. Видимо, думают , что про них что-то плохое. Если бы учили татарский, знали бы что за бред Икрам написал. А так только и остается минусить и проклинать гнусную татарву- ишь вздумали на родном языке калявалить?! Не так ли?
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Чушь не пиши, пусть , кто хочет учит наш язык из русских, самое главное, чтобы татары его знали.
0
7
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Горожанин05 февраля 2018, 19:19
В ответ на комментарий пользователя
Там ему и место!
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тебе возле параши !
8
3
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 19:55
Эх, зря это мурло баламута выпустили из страны, не надо было этого допускать, хохлы ничем не гнушаются весь сброд собирают , все помои, лишь бы страну нашу расшатать, это у них в крови.
1
5
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 19:56
В ответ на комментарий пользователя
Эх, зря это мурло баламута выпустили из страны, не надо было этого допускать, хохлы ничем не гнушаются весь сброд собирают , все помои, лишь бы страну нашу расшатать, это у них в крови.
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Его прикончат, как вороненкова вора там.
0
5
Согласны с автором?
Горожанин05 февраля 2018, 20:31
В ответ на комментарий пользователя
Его прикончат, как вороненкова вора там.
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Значит ты в курсе и про Вороненкова
1
0
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Горожанин05 февраля 2018, 20:38
В ответ на комментарий пользователя
Мы все сидим!
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Че, с зоны строчишь?
0
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андрей богданов06 февраля 2018, 02:28
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Горожанин06 февраля 2018, 05:12
[***]
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