Активист из Татарстана, ставший первым осужденным в России за сепаратизм, покинул страну

Татарский активист, лидер отделения Татарского общественного центра в Набережных Челнах Рафис Кашапов покинул Россию и уехал на Украину. Об этом он сам сообщил на своей странице в соцсети.

Свое решение он объяснил тем, что его хотят оградить в активной политической деятельности. В настоящее время он находится в Киеве.

Напомним, Рафис Кашапов освободился из колонии 27 декабря 2017 года. В 2015 году его приговорили к трем годам за посты в соцсети, в которых он раскритиковал присоединение Крыма и предполагаемую агрессию России на Восточной Украине. Его признали виновным в совершении преступления по статье «Призывы к сепаратизму, публичные призывы к разжиганию ненависти и вражды по признаку национальности», он стал первым осужденным по этой статье в России.