В Казани «Мегу» закрыли из-за непогоды

Сегодня из-за погодных условий не работает торговый центр "Мега", об этом ProKazan.ru сообщили в самом ТЦ.

Центр будет закрыт на весь день.

Торговые центры "Тандем" и "Парк Хаус" работают в штатном режиме. Информация по поводу других торговых центров уточняется.

Портал ProKazan.ru в режиме реального времени продолжает следить, как столица Татарстана переживает сильнейший снегопад.