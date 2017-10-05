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Вице-президент «Лукойла» написал заявление в полицию на дочь экс-ведущего из Казани

Вице-президент "Лукойла" написал заявление в полицию на дочь экс-ведущего из Казани
16+
Фото: из архива Максима Шарафутдинова

Вице-президент "Лукойла" по экономике и планированию Геннадий Федотов обратился в полицию с заявлением на дочь экс-ведущего из Казани Максима Шарафутдинова, который теперь работает на Первом канале в Москве. Об этом сообщают "Московский комсомолец" и Telegram-канал Mash, связанный с Life.ru.

Инцидент произошел 29 января в раздевалке одной из элитных московских школ после урока физкультуры. Когда 10-летний сын вице-президента "Лукойла" зашел за вещами, он увидел, как его одноклассница стоит на его шапке. Ребенок попросил ее отойти и получил удар в висок. Когда он упал, девочка продолжила бить его ногами по лицу. На крики о помощи прибежали две школьницы.

После потасовки мальчик вернулся домой с синяками, и отец отвел его в частную клинику, где врачи зафиксировали ушибы локтевого сустава и правой половины лица.

После этого было решено обратиться в полицию. Как отмечает Mash, требование Геннадия Федотова — публичные извинения девочки, требование Максима Шарафутдинова и его жены — забрать заявление из полиции, так как их дочь раньше жаловалась на мальчика: якобы он дразнил ее.

Сейчас полиция продолжает проверку.

Кстати

Максим Шарафутдинов работал на телевидении Татарстана, в частности, вёл криминальные новости и программу "Город" на телеканале "Эфир". С января 2007 года работает ведущим новостей на Первом канале. Изначально вёл утренние выпуски "Новостей", в 2011 году перешёл на работу в "Ночные новости". С 2014 года ведёт также программу "Время" на Дальний Восток и Сибирь и ближнее и дальнее зарубежье.

Денис Зарипов, 02.02.2018, 20:19
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин02 февраля 2018, 20:30
Ох уж, эти дети. Но мля, ох уж, эти зажравшиеся взрослые.
Лучший комментарий
4
50
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Ананим02 февраля 2018, 20:30
Какой позор
2
16
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Ол02 февраля 2018, 20:35
Да что б они все пересудились и пересадили друг друга. Меньше головной боли трудящихся.
3
22
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Яяя02 февраля 2018, 20:46
Знай наших из Казани ))) Пущай боятся )))
10
14
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Габдулла02 февраля 2018, 20:57
Молодец девчонка ! Не надо было дразнить !
9
23
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Димон02 февраля 2018, 21:07
В ответ на комментарий пользователя
Ох уж, эти дети. Но мля, ох уж, эти зажравшиеся взрослые.
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А что со взослыми не так? И почему они зажравшиеся? Успешные, да.
9
5
Согласны с автором?
Димон02 февраля 2018, 21:09
В ответ на комментарий пользователя
Да что б они все пересудились и пересадили друг друга. Меньше головной боли трудящихся.
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Ты думаешь, что они не трудятся? Да не совковой лопатой работают, а головой.
9
4
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Веселый Гук02 февраля 2018, 21:10
Девочка зверски избила мальчика и не извинилась!
0
16
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Горожанин02 февраля 2018, 21:12
В этой ситуации прав будет тот, у кого денег больше(
1
18
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Горожанин02 февраля 2018, 21:17
Вряд ли мальчик, увидев, что на его шапке стоят, стал вежливо просить сойти с неё. Скорее всего, сразу же толкнул девочку. И это нормальная реакция нормального ребёнка. Девочка дала сдачу, это тоже естественно. Неестественно, что родители вмешались
3
23
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Горожанин02 февраля 2018, 21:32
Он не пацан! Он обычный урысский черт!:-D
13
4
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Горожанин02 февраля 2018, 21:35
И так в Москве не любят татар, особенно с приходом Хуснуллина. А теперь вообще проклинать будут.
...да и кто то предлагал валить нетатарам отсюда. Может своих из Москвы заберёте?
5
7
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 22:04
В ответ на комментарий пользователя
И так в Москве не любят татар, особенно с приходом Хуснуллина. А теперь вообще проклинать будут.
...да и кто то предлагал валить нетатарам отсюда. Может своих из Москвы заберёте?
Развернуть
Что там с хуснуллиным?
3
3
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Горожанин02 февраля 2018, 22:20
А частная клиника принадлежит наверно самому Федотову
3
3
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин02 февраля 2018, 22:56
Эти Лукойловцы такие ябеды.8-*
5
3
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Горожанин02 февраля 2018, 23:16
В ответ на комментарий пользователя
Что там с хуснуллиным?
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Спроси у маска чей на PROМосква
2
1
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Горожанин02 февраля 2018, 23:16
Ну всё пи-да карьере Максима жаль !талантливый был а сейчас сожрут!
2
3
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Урыс джигит02 февраля 2018, 23:20
В ответ на комментарий пользователя
Ну всё пи-да карьере Максима жаль !талантливый был а сейчас сожрут!
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я его сожру
0
1
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Горожанин02 февраля 2018, 23:34
В ответ на комментарий пользователя
Он не пацан! Он обычный урысский черт!:-D
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Син теле баш, закрой рот, воняет навозом.
0
3
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Горожанин02 февраля 2018, 23:36
В ответ на комментарий пользователя
я его сожру
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Иди проспись!
0
1
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Горожанин02 февраля 2018, 23:42
В ответ на комментарий пользователя
Иди проспись!
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сожру. Потом просплюсь.
1
0
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иван лукин02 февраля 2018, 23:54
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Горожанин02 февраля 2018, 23:59
Шарафутдинов не трогай лукоил это единственная нормальная заправка в татарстане :-D
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горожанин03 февраля 2018, 00:32
Командная экономика более эффективна чем рыночная.Почему?При рыночной в нашей стране цена на товары назначается отдельными ООО на их вкус.Это приводит к тому что теоретически 95% населенич страны работает бесплатно и практически не покупает товары,Если нет покупки товара-то нет никакого жизненного уровня. Люди едят продукты с дач и приусадебных участков.Сильно натуральное хозяйство.Нет никакого толка работать-только силы терять-все бегут на пенсию.Зачем говорить о приросте экономики когда всё переьаварено-цены не снижаются.Понятие рост экономики надо отменять раз перетоварились.Распределение благ неравномерное.Люди все почти в стрессовом состоянии.Все хотят вернутьмя в брежневские времена.Лишь тот хорошо жиаёт кто скапливает золото-так как золото является настоящими деньгами
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Горожанин03 февраля 2018, 01:06
В ответ на комментарий пользователя
Знай наших из Казани ))) Пущай боятся )))
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Горожанин03 февраля 2018, 01:08
Всё правильно!!! Дочка Шарафутдинова через сына Федотова пытается достучаться до Лукойла, что нужно снижать цены на салярку
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герцог03 февраля 2018, 01:34
даже дети москалей татар земят и оскорбляют, надо было в висок насмерть бить пока нас всех москва не обокрала и не сделала нищенские зарплаты
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