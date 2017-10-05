Вице-президент «Лукойла» написал заявление в полицию на дочь экс-ведущего из Казани

Вице-президент "Лукойла" по экономике и планированию Геннадий Федотов обратился в полицию с заявлением на дочь экс-ведущего из Казани Максима Шарафутдинова, который теперь работает на Первом канале в Москве. Об этом сообщают "Московский комсомолец" и Telegram-канал Mash, связанный с Life.ru.

Инцидент произошел 29 января в раздевалке одной из элитных московских школ после урока физкультуры. Когда 10-летний сын вице-президента "Лукойла" зашел за вещами, он увидел, как его одноклассница стоит на его шапке. Ребенок попросил ее отойти и получил удар в висок. Когда он упал, девочка продолжила бить его ногами по лицу. На крики о помощи прибежали две школьницы.

После потасовки мальчик вернулся домой с синяками, и отец отвел его в частную клинику, где врачи зафиксировали ушибы локтевого сустава и правой половины лица.

После этого было решено обратиться в полицию. Как отмечает Mash, требование Геннадия Федотова — публичные извинения девочки, требование Максима Шарафутдинова и его жены — забрать заявление из полиции, так как их дочь раньше жаловалась на мальчика: якобы он дразнил ее.

Сейчас полиция продолжает проверку.

Кстати



Максим Шарафутдинов работал на телевидении Татарстана, в частности, вёл криминальные новости и программу "Город" на телеканале "Эфир". С января 2007 года работает ведущим новостей на Первом канале. Изначально вёл утренние выпуски "Новостей", в 2011 году перешёл на работу в "Ночные новости". С 2014 года ведёт также программу "Время" на Дальний Восток и Сибирь и ближнее и дальнее зарубежье.