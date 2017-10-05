В Казани прошел татарстанский этап соревнований «Будущее зависит от тебя»

Региональный этап футбольного турнира «Будущее зависит от тебя» собрал юных футболистов из детских домов и школ-интернатов Лаишево, Раифы, Мензелинска, Альметьевска, Казани

В напряженной борьбе право представлять Татарстан на поволжском этапе выиграли воспитанники Альметьевского детского дома и школы им. Галлямова.

Соревнования, собравшие более 80 девчонок и мальчишек, традиционно проходили в двух возрастных категориях – 2003-2004 г.р. и 2005-2006 г.р. Среди команд старшей группы сильнейшими стали воспитанники Республиканской специальной общеобразовательной школы им.Галлямова. Второе и третье места заняли ребята из Раифского специального учебно-воспитательного учреждения и Лаишевского детского дома.

Впервые в многолетней истории чемпионата лидерство в младшей группе завоевали футболисты из Альметьевского детского дома. Для участия в соревнованиях они проехали около 300 километров и увезли домой победу.

- Несмотря на юный возраст и непростую судьбу ребята настолько увечены футболом, что показывают действительно захватывающую игру. Мы рады, что соревнования являются для детей стимулом тренироваться и прививают любовь к спорту, - поделился Александр Гусев, президент федерации футбола Республики Татарстан.

Впереди поволжский этап соревнований, который в этом году пройдет в Оренбурге. Здесь ребятам из Казани и Альметьевска предстоит представлять Татарстан и бороться за первое место для участия во Всероссийском турнире в Сочи.

Соревнования проводятся компанией «МегаФон» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Министерства образования и науки РФ и Российского футбольного союза с 2005 года. Организатором игр в Казани выступает Федерация футбола Республики Татарстан.

- Мы вместе проводим соревнования «Будущее зависит от тебя» уже в 13 раз. За это время турнир вышел за пределы нашей страны, став международным. Мы верим, что наши усилия вносят позитивный вклад в становление нового поколения, - говорит Марат Ахметов, и.о. директора компании «МегаФон» в Татарстане.



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