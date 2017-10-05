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В Казани продают квартиру под посольство за 100 млн рублей‍

В Казани продают квартиру под посольство за 100 млн рублей‍
16+
Фото: скриншот карт Google

В Казани в жилом комплексе на улице Подлужная выставили на продажу семикомнатную квартиру за 100 млн рублей, ее можно использовать под посольство или консульство. Об этом сообщается на сайте бесплатных объявлений, объявление было размещено накануне.

Квартира находится на 14 этаже, ее площадь — 336,9 квадратных метров. Все помещения в квартире шумоизолированы, предусмотрена "умная вентиляция", а из окон открываются виды на акваторию Казанки.

Владельцы квартиры предлагают использовать ее как посольство, консульство, дипломатическое представительство или флагманский офис крупной компании.

Дом под круглосуточной охраной. Имеются собственные прачечная, химчистка и спа-центр на нижних этажах жилой многоэтажки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани выставили на продажу ресторан "Парус" за 208,4 млн рублей. Ресторан, открытый в 2004 году, расположен у самого берега Казанки. Общая площадь здания составляет 4000 кв м. Земельный участок, на котором расположен ресторан, находится в аренде до 2054 года.

N. Vildanov, 02.02.2018, 15:55
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин02 февраля 2018, 16:35
Красная цена этой квартире 20 000 000
1
14
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Горожанин02 февраля 2018, 16:48
Причём здесь парус????зачем эти напоминания???
2
12
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Горожанин02 февраля 2018, 16:57
В ответ на комментарий пользователя
Причём здесь парус????зачем эти напоминания???
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вдруг вы забыли, что хотели его купить)
1
11
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Горожанин02 февраля 2018, 17:01
В ответ на комментарий пользователя
вдруг вы забыли, что хотели его купить)
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Напоминаю вам чтобы вы напомнили мне, чтобы я напомнил вам, чтобы вы напомнили мне
1
4
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4343402 февраля 2018, 17:05
Интересно какой дурак это купит??? :-D
Это дорого даже по Американским меркам...
Лучший комментарий
0
14
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2018, 18:26
В ответ на комментарий пользователя
Интересно какой дурак это купит??? :-D
Это дорого даже по Американским меркам...
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вы правы! Считаем!
100 млн. руб. это на сегодня $1 779 702.93. Грубо, 1 млн. 800 тыщ долларов?
Это за 14-й этаж-то?? 8-|
Можно в Лас-Вегасе хату взять в два раза больше! И не 14-м этаже, а виллу!

Зашел на первый попавшийся сайт: $1 млн. 888 тыщ - вилла 752 кв.м., 6 комнат, 6 ванных и туалетов.

https://www.century21global.com/ru/property/8904-greensboro-lane-las-vegas-nv-89134-usa-C21113511722-USD-m
0
11
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Горожанин02 февраля 2018, 20:02
А кому принадлежит "Парус"?
Наверное тому же принадлежит и квартирка.
1
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иван лукин02 февраля 2018, 23:56
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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