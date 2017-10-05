В Казани продают квартиру под посольство за 100 млн рублей‍

В Казани в жилом комплексе на улице Подлужная выставили на продажу семикомнатную квартиру за 100 млн рублей, ее можно использовать под посольство или консульство. Об этом сообщается на сайте бесплатных объявлений, объявление было размещено накануне.

Квартира находится на 14 этаже, ее площадь — 336,9 квадратных метров. Все помещения в квартире шумоизолированы, предусмотрена "умная вентиляция", а из окон открываются виды на акваторию Казанки.

Владельцы квартиры предлагают использовать ее как посольство, консульство, дипломатическое представительство или флагманский офис крупной компании.

Дом под круглосуточной охраной. Имеются собственные прачечная, химчистка и спа-центр на нижних этажах жилой многоэтажки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани выставили на продажу ресторан "Парус" за 208,4 млн рублей. Ресторан, открытый в 2004 году, расположен у самого берега Казанки. Общая площадь здания составляет 4000 кв м. Земельный участок, на котором расположен ресторан, находится в аренде до 2054 года.