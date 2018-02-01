ВТБ Страхование выступит партнером марафона к Всемирному дню борьбы против онкологии

Компания ВТБ Страхование выступит партнером благотворительного марафона, посвященного Всемирному дню борьбы против онкологических заболеваний, который состоится 4 февраля в Государственном Кремлевском Дворце. Организатор мероприятия - Межрегиональная общественная организация «Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!».

В рамках программы предусмотрена торжественная церемония, посвященная Международному дню борьбы против рака с вручением второй ежегодной Всероссийской премии «Будем жить!» за вклад в поддержку онкологических пациентов. На церемонии выступят врачи, благотворители, представители органов власти и бизнеса, артисты эстрады.

Олег Меркулов, первый заместитель генерального директора ВТБ Страхование, прокомментировал: «ВТБ Страхование занимает активную позицию в вопросах защиты граждан в случае серьезных заболеваний, в том числе онкологии. На сегодняшний день в нашей компании по программам онкострахования застраховано более 900 тысяч человек. В случае постановки диагноза мы не только производим страховые выплаты, но и, самое главное, полностью сопровождением клиента на всех этапах лечения, который включает перепроверку диагноза, разработку плана лечения, подбор клиники и врача в соответствии с конкретным видом заболевания, контроль за оказываемыми медицинскими услугами, а также оплачиваем лечение, не входящее в программу ОМС, на сумму до 7 млн рублей».

*Текст материала предоставлен партнером