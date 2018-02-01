В казанском парке Урицкого для мам грудничков появилась пеленальная комната

В казанском парке Урицкого для мам грудничков открылась пеленальная комната в форме «Коробки малыша». Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Отмечается, что в помещении созданы все условия, чтобы родители могли накормить и перепеленать ребенка.

- Комната открыта каждый день с 10.00 до 20.00, - говорится в сообщении.

Отметим, что это уже вторая функциональная пеленальная комната. Первая была открыта летом 2016 года в парке им. Горького.