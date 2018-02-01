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Жителя Нижнекамска, чей череп и пальцы нашли около спорткомплекса, расчленили 20 лет назад

Жителя Нижнекамска, чей череп и пальцы нашли около спорткомплекса, расчленили 20 лет назад
16+
Фото: http://ntr-24.ru

Стало известно, чьи череп и пальцы нашли в Нижнекамске около спорткомплекса в сентябре прошлого года, выяснилось, что это были останки мужчины, убитого и расчлененного в конце 1998 года. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

Напомним, останки нашли около спортивного комплекса "Батыр" на улице Чишмале, они находились в опавшей листве, их случайно увидели прохожие. По данному факту было возбуждено дело, в конце января в ходе расследования удалось выяснить, что это убийство.

- Останки принадлежали местному 20-летнему парню, которого в конце 1998 года на чердаке дома по улице Сююмбике зарезал и расчленил его 20-летний знакомый, - сообщили ProKazan.ru.

При этом сам убийца был найден повешенным в ноябре 2014 года. 

Сейчас решается вопрос о прекращении уголовного дела.

Денис Зарипов, 01.02.2018, 15:10
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин01 февраля 2018, 15:30
теперь верхняя прокуратура копает )
0
1
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Горожанин01 февраля 2018, 15:53
Нижнекамс , Н. Челны , Казань самые опасные , преступные города в ТАТАТАРСТАНЕ .
4
10
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Форвард01 февраля 2018, 16:09
Убийца самоустранился.
1
5
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Горожанин01 февраля 2018, 16:15
Предсмертную записку оставил в 2014 году, ОДнако.... во шпарят
1
6
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Горожанин01 февраля 2018, 16:20
Закрыли глухарь просто списанием на остальной висяк
Лучший комментарий
1
17
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Горожанин01 февраля 2018, 16:46
Нет стоп! Кто довел убийцу до самоубийства??? Как это закрыли тему? Вам лишь бы не работать. И кто вам сказал что убил самоубийца???
0
12
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Горожанин01 февраля 2018, 16:46
Может метшин в лихие развлекался так???
1
7
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Горожанин01 февраля 2018, 17:07
Опг или маньяк?
0
1
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Горожанин01 февраля 2018, 17:09
Привет из 90
0
6
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Горожанин01 февраля 2018, 19:51
В ответ на комментарий пользователя
Нет стоп! Кто довел убийцу до самоубийства??? Как это закрыли тему? Вам лишь бы не работать. И кто вам сказал что убил самоубийца???
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А убийца ли самоубийца????
А сомоубийца ли убийца????
0
1
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правдоед01 февраля 2018, 20:54
пипец, как красиво все раскрыли через 20 лет, шерлоки, мать их！ закрыли висяк, не запариваясь...
0
2
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Бабайка01 февраля 2018, 21:47
Кошмар с улицы Вязов,Нижнекамск явно приобретает зловещее место,притягивая к себе зловещие преступления разного рода палачей...
1
2
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Горожанин01 февраля 2018, 21:55
повесили труп на.. покойного. Закрыли дело.
0
2
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Горожанин01 февраля 2018, 22:59
В ответ на комментарий пользователя
Может метшин в лихие развлекался так???
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А Вы в теме,правы так и есть...После Казани в Нижнекамске такая веселуха была,город из сплошных группировок,его и оцепили как то военными,когда беспредел дошел до точки.Как раз время Метшина—его университеты.
0
2
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Горожанин01 февраля 2018, 23:45
В ответ на комментарий пользователя
А Вы в теме,правы так и есть...После Казани в Нижнекамске такая веселуха была,город из сплошных группировок,его и оцепили как то военными,когда беспредел дошел до точки.Как раз время Метшина—его университеты.
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Не зря СМИ писали, что бандюганы 90 -х, потом в 2000 -х стали легальными бизнесменами, чинушами и депутатами. Фильм ''Жмурки '' об этом, повествовал. :-D
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Анатолий Рогов02 февраля 2018, 00:52
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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