Жителя Нижнекамска, чей череп и пальцы нашли около спорткомплекса, расчленили 20 лет назад

Стало известно, чьи череп и пальцы нашли в Нижнекамске около спорткомплекса в сентябре прошлого года, выяснилось, что это были останки мужчины, убитого и расчлененного в конце 1998 года. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

Напомним, останки нашли около спортивного комплекса "Батыр" на улице Чишмале, они находились в опавшей листве, их случайно увидели прохожие. По данному факту было возбуждено дело, в конце января в ходе расследования удалось выяснить, что это убийство.

- Останки принадлежали местному 20-летнему парню, которого в конце 1998 года на чердаке дома по улице Сююмбике зарезал и расчленил его 20-летний знакомый, - сообщили ProKazan.ru.

При этом сам убийца был найден повешенным в ноябре 2014 года.

Сейчас решается вопрос о прекращении уголовного дела.