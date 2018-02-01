В Татарстане за взятку в 6 млн рублей задержан экс-начальник елабужского ОВД

В Татарстане по делу о взятке в 6 млн рублей задержан экс-начальник елабужского ОВД Расих Галимуллин. Как пишет «Бизнес Онлайн», Галимуллин был задержан по подозрению в посредничестве при передаче взятки в 3 млн рублей сотрудникам МВД РТ.

Также планировалась передача второй взятки — тоже в 3 млн рублей.

- Экс-начальник елабужского ОВД был задержан сотрудниками ФСБ по Елабужскому району на трассе М7, - говорится в сообщении.

Сообщается, что в МВД РТ находились материалы проверки по заявлению астраханской компании о мошенничестве неких двух лиц - Гилязетдинова и Гумерова. Чтобы избежать уголовной ответственности Гумеров обратился к одному челнинскому знакомому Гайсину. Тот дал понять, что у него есть люди в правоохранительных органах, которые могут решить вопрос за денежное вознаграждение. Тогда Гайсин обратился к Галимуллину, который и получил взятку — 3 млн рублей. Отмечается, что эту сумму планировалось передать в дальнейшем сотрудникам полиции.

В настоящее время по данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.