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В Татарстане за взятку в 6 млн рублей задержан экс-начальник елабужского ОВД

В Татарстане за взятку в 6 млн рублей задержан экс-начальник елабужского ОВД
16+
Фото: ProKazan.ru

В Татарстане по делу о взятке в 6 млн рублей задержан экс-начальник елабужского ОВД Расих Галимуллин. Как пишет «Бизнес Онлайн», Галимуллин был задержан по подозрению в посредничестве при передаче взятки в 3 млн рублей сотрудникам МВД РТ.

Также планировалась передача второй взятки — тоже в 3 млн рублей.

- Экс-начальник елабужского ОВД был задержан сотрудниками ФСБ по Елабужскому району на трассе М7, - говорится в сообщении.

Сообщается, что в МВД РТ находились материалы проверки по заявлению астраханской компании о мошенничестве неких двух лиц - Гилязетдинова и Гумерова. Чтобы избежать уголовной ответственности Гумеров обратился к одному челнинскому знакомому Гайсину. Тот дал понять, что у него есть люди в правоохранительных органах, которые могут решить вопрос за денежное вознаграждение. Тогда Гайсин обратился к Галимуллину, который и получил взятку — 3 млн рублей. Отмечается, что эту сумму планировалось передать в дальнейшем сотрудникам полиции.

В настоящее время по данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. 

 

Люция Кашапова, 01.02.2018, 15:06
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин01 февраля 2018, 15:23
Кучно пошли. ))
0
6
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Горожанин01 февраля 2018, 15:40
Когда уж Рустика с Гульсиной задержат, рыба гниет с головы!
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2
33
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Горожанин01 февраля 2018, 15:42
Вся система насквозь прогнила
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17
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Горожанин01 февраля 2018, 15:59
Что то я в толк не возьму работать начали или показуха
1
20
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Русский обыватель01 февраля 2018, 16:09
Вот так-то не делиться с начальством!
0
5
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Горожанин01 февраля 2018, 16:14
Я от всех этих задержаний уже начинаю возбуждаться. Не по-детски >:> Объясните мне, пожалуйста, а честные чиновники у нас есть где-нибудь??? Или воруют все?
0
16
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Горожанин01 февраля 2018, 16:17
В ответ на комментарий пользователя
Я от всех этих задержаний уже начинаю возбуждаться. Не по-детски >:> Объясните мне, пожалуйста, а честные чиновники у нас есть где-нибудь??? Или воруют все?
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Есть честные, но их очееень мало и таких не любят...
0
9
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Горожанин01 февраля 2018, 16:28
В ответ на комментарий пользователя
Я от всех этих задержаний уже начинаю возбуждаться. Не по-детски >:> Объясните мне, пожалуйста, а честные чиновники у нас есть где-нибудь??? Или воруют все?
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Поверьте, что не вы одни можете терпеливо голодать, сражаться и геройски умирать; а мы будто так от купели крещения только воровать и способны. Все люди русские и все на долю свою имеем от своей богатой натуры на все сообразную способность... где что уместно, так себя там и покажем: умирать -- так умирать, а красть -- так красть. Вас поставили к тому, чтобы сражаться, и вы это исполняли в лучшем виде -- вы сражались и умирали героями и на всю Европу отличились; а мы были при таком деле, где можно было красть, и мы тоже отличились и так крали, что тоже далеко известны. А если бы вышло, например, такое повеление, чтобы всех нас переставить одного на место другого, нас, например, в траншеи, а вас к поставкам, то мы бы, воры, сражались и умирали, а вы бы... крали...
5
0
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Горожанин01 февраля 2018, 16:38
А вот в Заинске АО ЗЗМК покупают китайцы фирма HERRI за 300 миллионов
0
0
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Горожанин01 февраля 2018, 17:04
В ответ на комментарий пользователя
Поверьте, что не вы одни можете терпеливо голодать, сражаться и геройски умирать; а мы будто так от купели крещения только воровать и способны. Все люди русские и все на долю свою имеем от своей богатой натуры на все сообразную способность... где что уместно, так себя там и покажем: умирать -- так умирать, а красть -- так красть. Вас поставили к тому, чтобы сражаться, и вы это исполняли в лучшем виде -- вы сражались и умирали героями и на всю Европу отличились; а мы были при таком деле, где можно было красть, и мы тоже отличились и так крали, что тоже далеко известны. А если бы вышло, например, такое повеление, чтобы всех нас переставить одного на место другого, нас, например, в траншеи, а вас к поставкам, то мы бы, воры, сражались и умирали, а вы бы... крали...
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Во бля завернул философию.
0
3
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ага01 февраля 2018, 18:19
В ответ на комментарий пользователя
Кучно пошли. ))
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Только что-то все Б/у.
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3
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правдоед01 февраля 2018, 20:54
красиво нач сраного овд берет, не мелочится...
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васек01 февраля 2018, 21:13
Почему только все экс?
0
3
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Горожанин01 февраля 2018, 22:05
В ответ на комментарий пользователя
Что то я в толк не возьму работать начали или показуха
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Показуха
0
2
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Горожанин01 февраля 2018, 22:11
В ответ на комментарий пользователя
Показуха
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Точно показуха, дней в году не хватит писать обо всех, где главные сошки Москва
0
1
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Герцог01 февраля 2018, 23:12
О что в стране пошло за направленье
День начался и видим заключенье
Взят то министр, то глава ,села руководитель
А где-то в городке одном задержан и учитель
И в руках дрожж,конец всему,карьере завершенье
Условно может нам дадут одно лишь утешенье
О нет, не вынесла рука соблазн к себе приклеить
Кусок заманчив,а закон,но как его измерить
Нельзя никак предугадать чем дело обернёться
Опрадан риск, но иногда канат в ущелье рвёться
Казалось вот уже вот-вот и всё в судьбе свершитя
Придёт блаженный миллион и он уже не снится
Но видно делу не дано -сирены вдруг завыли
Картина Репина друзья:"Мы кажется приплыли".
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Анатолий Рогов02 февраля 2018, 00:53
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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